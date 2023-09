Huawei Watch: SOLO PER VERI SPORTIVI l'eccellenza al 20% in meno

Un vero sportivo ha bisogno di uno smartwatch all’avanguardia, ma non sempre si ha voglia di spendere una fortuna. Amazon ha la soluzione per te! L’Huawei Watch GT 3 è ora disponibile a soli 199,90€, con uno sconto incredibile del 20% al checkout. Non perdere questa opportunità unica!

L’Huawei Watch GT 3 non è solo un orologio, ma un vero e proprio assistente da polso. Grazie alle sue numerose funzionalità, ti aiuterà a monitorare la tua salute, a migliorare le tue prestazioni sportive e a rimanere sempre connesso con il mondo.

Specifiche Tecniche:

Batteria di lunga durata : Fino a 14 giorni con una singola carica.

: Fino a 14 giorni con una singola carica. Monitoraggio SpO2 : Misurazione continua 24/7 della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

: Misurazione continua 24/7 della saturazione dell’ossigeno nel sangue. AI Running Coach : Personalizza il tuo allenamento con piani su misura.

: Personalizza il tuo allenamento con piani su misura. Monitoraggio della frequenza cardiaca : Tecnologia avanzata con otto fotosensori.

: Tecnologia avanzata con otto fotosensori. Oltre 100 modalità di sport : Dalla corsa al nuoto, all’escursionismo e molto altro.

: Dalla corsa al nuoto, all’escursionismo e molto altro. Connettività Bluetooth : Ricevi e gestisci le chiamate direttamente dal tuo smartwatch.

: Ricevi e gestisci le chiamate direttamente dal tuo smartwatch. Compatibilità: Funziona con HarmonyOS 2 o successivo, Android 6.0 o successivo e iOS 9.0 o successivo.

Dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici, offre una visione chiara e nitida delle tue notifiche e delle tue app. Ma non è solo bello da vedere. Questo smartwatch monitora la tua frequenza cardiaca in tempo reale, misura i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e supporta oltre 100 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, trekking e nuoto. E per chi è sempre in movimento, la batteria dura fino a 14 giorni con una singola carica!

Se desideri un smartwatch che combini stile, funzionalità e un prezzo imbattibile, il Huawei Watch GT 3 è la scelta giusta per te. Ma affrettati, un’offerta così non durerà a lungo.

Clicca ora e assicurati il tuo Huawei Watch GT 3 a un prezzo speciale su Amazon! Non lasciarti sfuggire questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.