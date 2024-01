Huawei Watch GT3 Pro: il PIU' ELEGANTE degli smartwatch a 120 EURO IN MENO

Ti presentiamo uno smartwatch che non è solo dotato di molteplici funzionalità per i tuoi allenamenti, ma presenta anche un design elegante e stiloso quindi perfetto da indossare in qualsiasi occasione. Si tratta del Huawei Watch GT3 Pro, oggi disponibile su Amazona a soli 249 euro grazie ad un mega sconto del 32%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 120 euro sul prezzo di listino, oltre a pagare in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Huawei Watch GT3 Pro: potenza ed eleganza al tuo polso

Il Huawei Watch GT3 Pro è uno smartwatch di ultima generazione dotato di funzionalità all’avanguardia ideali per ogni tipologia di utente.

Compatibile con sistema Android 6.0 e iOS 9.0 o versioni successive, è dotato di un corpo in nanocristalli di ceramica e un quadrante in vetro zaffiro che rende più precise le misurazioni del sensore ad alta precisione. La lunetta rifinita è in acciaio inossidabile mentre la corona sferica girevole è in ceramica ed integra un elegante pulsante in metallo colorato.

Oltre ad essere super elegante, questo orologio è eccellente per le attività sportive outdoor offrendo più di 100 modalità di allenamento. Ha ottenuto anche la classificazione IP68 che certifica la resistenza all’acqua fino a 5 ATM quindi è utilizzabile in immersioni in apnea fino a 30 metri di profondità.

Grazie a tecnologie di ultima generazione, lo smartwatch tiene costantemente sotto controllo la tua salute in qualsiasi momento della giornata: è dotato di monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca con avvisi in tempo reale e monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue.

Insomma, la mega offerta di oggi di Amazon è davvero pazzesca! Al momento puoi acquistare il Huawei Watch GT3 Pro a soli 249 euro grazie ad un mega sconto del 32%. Corri a fare il tuo ordine per risparmiare 120 euro sullo smartwatch del momento!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.