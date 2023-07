HUAWEI Freebuds al Prime Day: MINIMO STORICO per i 3 modelli di punta

Il Prime Day è arrivato anche in casa HUAWEI, con le cuffie Huawei Freebuds 5, 5i e Pro 2 a prezzi mai visti prima. Queste cuffie di alta qualità sono l’alternativa perfetta alle AirPods per gli utenti iPhone. Non perdete questa occasione!

Huawei Freebuds 5

Le Huawei Freebuds 5 sono in offerta a soli 139,90€, con uno sconto del 13% sul prezzo originale. Queste cuffie offrono un’esperienza audio di alta qualità, con una durata della batteria di 4 ore e un tempo di ricarica di soli 30 minuti. Sono dotate di un design ergonomico e di un controllo touch intuitivo, che rende facile cambiare canzone, rispondere alle chiamate o attivare l’assistente vocale.

Huawei Freebuds 5i

Le Huawei Freebuds 5i, invece, sono disponibili a 79,90€, con uno sconto del 20%. Queste cuffie offrono un suono cristallino, con una riduzione del rumore ambientale e una durata della batteria di 5 ore. Sono dotate di un sensore di rilevamento indossabile, che mette automaticamente in pausa la musica quando le cuffie vengono rimosse.

Huawei Freebuds Pro 2

Infine, le Huawei Freebuds Pro 2 sono in offerta a 169,90€, con uno sconto del 5% sul prezzo originale. Queste cuffie offrono un’esperienza audio di qualità professionale, con un doppio speaker e una cancellazione attiva del rumore fino a 47dB. Sono compatibili con dispositivi Android, iOS, Windows e altri, e supportano il codec LDAC ad alta risoluzione. Inoltre, offrono una triplice equalizzazione adattiva, che personalizza i toni alti, medi e bassi in base alla struttura del tuo canale uditivo e al modo in cui indossi gli auricolari.

Non perdete questa opportunità di acquistare le cuffie Huawei Freebuds 5, 5i e Pro 2 a prezzi scontati. Queste cuffie offrono un’esperienza audio di alta qualità, con una riduzione del rumore ambientale e una durata della batteria di lunga durata. Il Prime Day di Amazon è l’occasione perfetta per acqusitarle.

