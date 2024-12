Honor X8b: al 41% di sconto su Amazon è un best buy assoluto

Honor X8b è uno smartphone che combina design elegante e prestazioni avanzate. Con una fotocamera posteriore da 108MP, questo dispositivo è in grado di catturare ogni dettaglio, assicurando foto straordinarie anche nelle situazioni più complesse. La fotocamera anteriore da 50MP è perfetta per selfie incredibilmente dettagliati, con un interruttore automatico FOV e luce integrata per un’esperienza di scatto ancora più facile e affascinante.

Il design ultrasottile da soli 6,78 mm di spessore e 166 g di peso rende l’Honor X8b estremamente leggero e comodo da tenere in mano. Il colore verde glamour e la texture in pelle conferiscono un aspetto elegante e un tocco di lusso retro, perfetto per chi cerca uno smartphone alla moda.

Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, l’Honor X8b offre un’esperienza di archiviazione veloce e spaziosa, supportata dalla tecnologia HONOR RAM Turbo che estende la memoria fino a 16GB per mantenere attive fino a 30 app in background senza compromettere le performance.

Il display da 6,7 pollici FHD+ AMOLED è un altro punto di forza, con una luminosità di picco di 2000 nit che offre un’esperienza visiva eccezionale. Supporta la modalità Eye-Comfort con una regolazione della luminosità a 4096 livelli, garantendo un utilizzo confortevole in ogni condizione di luce, grazie anche al Circadian Night Display.

Oggi, l’Honor X8b viene messo in offerta con uno sconto del 41% su Amazon per un costo finale di 159,90€.