Honor X6B: un battery-phone INSTANCABILE al 27% di sconto

Honor è un’azienda che riesce a proporre sul mercato sempre dei dispositivi molto interessanti e oggi, su Amazon, il suo X6B viene messo in offerta con un maxi sconto del 27%: prezzo finale e totale d’acquisto di 109,90€.

Offerta choc: Honor X6B al 27% di sconto su Amazon

L’Honor X6B si distingue per la sua batteria da 5.200 mAh, che offre un’impressionante autonomia di fino a 26 ore di streaming online e 27 ore di navigazione sui social media con una carica completa. Grazie alla tecnologia Honor SuperCharge da 35 W, il dispositivo è in grado di ricaricarsi rapidamente, raggiungendo il 20% di carica in soli 10 minuti, per una ricarica efficiente e stabile.

Con un’enorme capacità di archiviazione da 128 GB, l’Honor X6B può memorizzare oltre 27.000 foto e 11.000 brani musicali. Inoltre, grazie allo slot per la scheda microSD, è possibile espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione fino a 1 TB, offrendo così flessibilità per soddisfare sia le esigenze lavorative che personali.

Dal punto di vista fotografico, il dispositivo è equipaggiato con una tripla fotocamera da 50 MP, che include una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. Questo sistema consente di catturare i momenti più memorabili con dettagli nitidi e chiari.

Infine, il display FullView da 6,56 pollici e con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz offre un’esperienza visiva coinvolgente, sia durante il lavoro, che guardando video in streaming o giocando. Le prestazioni fluide del sistema operativo sono garantite da MagicUI 8.0, basato su Android 14.

Su Amazon, oggi, Honor X6B viene messo in offerta con un maxi sconto del 27%: prezzo finale e totale d’acquisto di 109,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.