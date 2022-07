Honor MagicBook X15: SCONTO PAZZESCO di 250 euro

Anno dopo anno, Honor si sta ritagliando il suo spazio nel mercato dei laptop grazie a macchine performanti e più che affidabili nel tempo. A tal proposito, oggi voglio segnalarti la strepitosa offerta sul MagicBook X15 con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione su SSD: con lo sconto di 250 euro, ora su Amazon lo paghi solo 399,90 euro.

Honor MagicBook X15, è il momento di fare sul serio

Te lo potrei presentare come una alternativa “economica” ai MacBook di Apple, a cui – dal punto di vista del look e del nome – sicuramente si ispira. La scocca è in alluminio, ed è davvero sottile e leggero. Ma forse parlarne in questi termini potrebbe risultare riduttivo, perché il MagicBook X15 ha davvero tanto da offrire.

In sintesi, ti dico che questo notebook è perfetto per un uso quotidiano. Anzi, forse è anche sprecato. Con 8GB di RAM DDR4, 256GB di SSD, un processore Intel Core i3-10110U e un display da 15,6 pollici FHD puoi farci davvero di tutto.

A contribuire alle ottime performance ci pensa il design della ventola, con lame ultra fini che ruotano ad alta intensità, permettendo una migliore dissipazione del calore. E dunque, il surriscaldamento sarà solo un brutto ricordo. Per quanto riguarda poi la batteria, ha un ottima autonomia e grazie alla ricarica rapida da 65W puoi ricaricare il Magicbook X15 al 70% in meno di un’ora.

Il sistema operativo è Windows 10 Home e avrai a disposizione tutte le porte necessarie, dall’USB-A all’HDMI.