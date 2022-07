MacBook Pro 2021 14" con M1 Pro: SCONTO 300€

Non è solo il miglior notebook del listino di Apple, ma dell’intero mercato. Basta dare uno sguardo sul web – forum, recensioni, approfondimenti – per rendersi conto del fatto che il MacBook Pro del 2021 è la macchina per i professionisti che vogliono una macchina potente e soprattutto affidabile, oggi come in futuro.

Oggi il MacBook Pro con chip M1 Pro, 16GB di RAM e 512GB di SSD è acquistabile su Amazon ad un ottimo prezzo. Lo sconto del 13% ti permette di risparmiare 296 euro e, di conseguenza, pagare 2.053 euro. Come alternativa, puoi scegliere il pagamento a rate tramite il servizio gratuito offerto da Amazon: sono 5 rate da 410,60 euro al mese.

MacBook Pro 2021: perfetto in tutto

Lo slogan scelto da Apple è “Potenza allo stato Pro” e descrive, sinteticamente ma in modo efficace, questa macchina. Ha i superpoteri, o qualcosa del genere. Tutto gira alla perfezione, anche quando si utilizzano più software alla volta. Un colosso che punta (quasi) tutto sul chip M1 Pro, che garantisce prestazioni rivoluzionarie e un’autonomia mai vista prima (CPU 8-core, GPU 14-core). Anche in movimento, potrai montare video a 8K, compilare codice o fare il rendering di complesse scende 3D. Pazzesco, davvero.

E cosa dire del design? Questo notebook ha uno splendido display Liquid Retina XDR da 14″, con contrasto di 1.000.000:1 e fino a 1600 nit di luminosità di picco. La sua gamma dinamica è eccezionale, così il contrasto. Le ombre sono super dettagliate, i neri più profondi e i colori più brillanti che mai. E poi hai ancora più spazio a disposizione, grazie all’introduzione del notch, necessario per ospitare la videocamera FaceTime HD a 1080p.

La lista delle specs è davvero lunga, ma proviamo a sintetizzare: potente sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale, microfoni in array di qualità professionale, porte SDXC, HDMI, Thunderbolt 4, jakc da 3,5mm e MagSafe 3 per la ricarica.