Honor 200 Lite costa MENO DI 200€: è un'offerta CLAMOROSA

L’Honor 200 Lite è uno smartphone che unisce design elegante e prestazioni avanzate, perfetto per chi cerca un’esperienza fotografica e visiva di alta qualità. La fotocamera posteriore da 108 MP con focale esclusiva per ritratti 3X garantisce scatti nitidi e dettagliati, mettendo in risalto ogni tuo dettaglio nelle foto ravvicinate. La fotocamera selfie da 50 MP, sensibile alla luce, evita la sovraesposizione e cattura più dettagli anche al buio.

Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una vista ampia e nitida grazie al rapporto schermo-corpo del 93,7%. È progettato per ridurre l’affaticamento degli occhi, con un’oscuramento PWM ad alta frequenza a 3240 Hz, proteggendo la vista anche durante l’uso notturno.

Il design sottile, con uno spessore di soli 6,78 mm e un peso di 166 g, rende l’Honor 200 Lite estremamente maneggevole. La struttura a Matrix I-beam e il materiale ammortizzante garantiscono una resistenza alle cadute fino a 1,5 m, certificata da SGS Svizzera con cinque stelle.

Sul fronte delle prestazioni, l’Honor 200 Lite offre 8 GB di RAM e 256 GB di ROM. Grazie alla tecnologia HONOR Smart Memory Expansion, la RAM può essere espansa fino a 16 GB, migliorando l’esperienza utente e garantendo fluidità nelle operazioni. Inoltre, la nuova Magic Capsule aggiunge un tocco dinamico e interattivo all’interfaccia, offrendo un’esperienza d’uso unica.

Su Amazon, oggi, Honor 200 Lite viene messo in sconto del 13% e viene venduto a 199,90€. Non perdere questa occasione!