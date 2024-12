Honor 200: il medio-gamma da prendere oggi è lui, sconto del 33%

Honor 200 è un dispositivo avanzato che offre prestazioni eccellenti in ogni aspetto. Dotato di una fotocamera principale da 1/1,56″ con tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine OIS, questo smartphone garantisce fotografie nitide e dettagliate, anche in ambienti poco illuminati. Grazie agli algoritmi avanzati di fotografia AI, il dispositivo è in grado di catturare con precisione i dettagli più sottili delle persone e degli sfondi, ripristinando fedelmente i colori.

Il display è progettato per garantire un’esperienza visiva confortevole, grazie alla tecnologia HONOR Oasis, che riduce la luce blu e utilizza un’attenuazione PWM ad altissima frequenza da 3.840 Hz, migliorando l’affaticamento degli occhi. Inoltre, il sistema riconosce automaticamente le intenzioni di sonno dell’utente, assicurando un sonno migliore e più sano.

Equipaggiato con la potente piattaforma mobile Snapdragon 7 di terza generazione, il Honor 200 offre prestazioni elevate e un’elevata efficienza energetica. Questo smartphone è in grado di gestire attività intensive con grande fluidità, per un’esperienza di utilizzo senza interruzioni.

La batteria da 5.200 mAh supporta la ricarica super rapida a 100 W, consentendo di ricaricare il dispositivo fino al 57% in soli 15 minuti. Inoltre, la modalità di ricarica smart AI ottimizza la protezione della batteria in base alle abitudini dell’utente. Infine, il design artistico del Honor 200, ispirato alla natura, con un design a quattro curve e solo 7,7 mm di spessore, offre un tocco raffinato e leggero.

Oggi, su eBay, l’Honor 200 viene messo in maxi sconto del 33% e viene venduto a 334,90€. Approfittane subito!