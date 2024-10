Honor 200: è lui il mid-gen da prendere oggi, SCONTATO di 100€

Honor è un’azienda che, negli anni, ha saputo conquistare la fiducia degli utenti con telefoni affidabili e di qualità e oggi, su Amazon, l’Honor 200 viene messo in sconto dell’11% (100€) per essere poi venduto a 399,90€.

Analizziamo la scheda tecnica di questo Honor 200

L’Honor 200 si distingue per la sua fotocamera principale ultra grandangolare da 1/1,56″, dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e avanzati algoritmi di fotografia AI. Questa combinazione consente di catturare dettagli accurati anche in ambienti poco illuminati, restituendo fedelmente la trama delicata delle persone e dei fondali, insieme a colori vibranti.

Per quanto riguarda il display, il Honor Oasis offre una protezione degli occhi attraverso una attenuazione PWM ad altissima frequenza di 3.840 Hz, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente e confortevole. Grazie alla tecnologia AI, il dispositivo è in grado di riconoscere le intenzioni di sonno, riducendo la luce blu non necessaria e favorendo un riposo indisturbato.

Sotto il cofano, il Honor 200 è equipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon 7 di terza generazione, che garantisce prestazioni elevate e fluidità ottimale. La sua batteria di grande capacità da 5.200 mAh supporta la ricarica super rapida cablata a 100 W, permettendo di raggiungere il 57% di carica in soli 15 minuti.

La modalità di ricarica smart AI adatta intelligentemente le strategie di ricarica in base alle abitudini dell’utente, migliorando ulteriormente l’esperienza. Infine, il design del Honor 200 si ispira alla natura, presentando un aspetto artistico con una texture unica e un profilo sottile di soli 7,7 mm, disponibile in diverse colorazioni per soddisfare ogni gusto.

Su Amazon, oggi, Honor 200 viene messo in sconto dell’11% (100€) per essere poi venduto alla cifra finale d’acquisto di 399,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.