Hard Disk Esterno da 500GB in MEGA SCONTO su Amazon

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione dati portatile e oggi, Amazon pensa alle tue esigenze di storage e lo fa applicando uno sconto in formato XL del 27% sull’hard disk esterno da 500GB per un costo finale di 27,59€.

Scontatissimo l’hard disk esterno su Amazon

L’hard disk esterno UnionSine è un dispositivo di archiviazione digitale altamente compatibile e versatile, progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti. Con una capacità di archiviazione di 500 GB e un’interfaccia USB 2.0/3.0, offre una soluzione affidabile e conveniente per il backup dei dati e il trasferimento di file.

Il fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici lo rende estremamente portatile e adatto per l’utilizzo in movimento. Il design aggiornato, con strisce di logo specchiate e superficie antiscivolo, assicura una presa comoda e sicura durante l’uso.

Con velocità di trasferimento dati ultraveloci, supportate dalle porte USB 3.0 e USB 2.0, questo hard disk esterno UnionSine offre prestazioni ottimali. Con teoricamente velocità di lettura fino a 120 MB/s e velocità di scrittura fino a 103 MB/s, consente di trasferire file in modo rapido ed efficiente.

La funzionalità plug and play rende l’installazione semplice e immediata: basta collegare l’unità e sarà pronta per l’uso, senza la necessità di installare software aggiuntivo. Inoltre, il chip del hard disk è protetto da uno strato anti-interferenza in alluminio, che non solo migliora la dissipazione del calore, ma anche protegge i dati da eventuali interferenze esterne.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 27% sull’hard disk esterno da 500GB che viene venduto al prezzo totale di 27,59€.

