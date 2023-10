Google presenta Pixel 8, Pixel 8 Pro, Watch 2 e Buds Pro: l'AI al centro di tutto

Google ha appena svelato i suoi ultimi smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro, progettati con l’intelligenza artificiale e alimentati dal potente SoC Google Tensor G3. Scopriamo insieme le caratteristiche principali di questi due nuovi dispositivi, ora disponibili all’acquisto in Italia in preordine.

Insieme ai nuovi smartphone top di gamma, arrivano anche Pixel Watch 2 e Pixel Buds Pro, che migliorano i modelli precedenti sotto diversi aspetti.

Design Elegante e Display Innovativi

Entrambi i modelli vantano un design raffinato, con curve più morbide rispetto alla generazione precedente e finiture in metallo di alta qualità. Google vanta anche l’uso di molti materiali riciclati per l’assemblaggio dei dispositivi. Il Pixel 8 si distingue per il suo display Actua da 6,2 pollici, più luminoso del 42% rispetto al modello precedente. È disponibile nei colori grigio verde, rosa e nero ossidiana, con finiture in metallo satinato e un retro in vetro lucido.

Il Pixel 8 Pro, d’altro canto, sfoggia un display Super Actua da 6,7 pollici, il più luminoso mai prodotto da Google, capace di offrire immagini ultra HDR incredibilmente realistiche anche sotto la luce diretta del sole. È disponibile nei colori azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana, con un retro in vetro opaco e una cornice in alluminio lucido.

Fotocamere Rivoluzionarie e Funzioni di Editing

I nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono dotati di sistemi di fotocamere potenziati e aggiornati, offrendo una qualità fotografica e video superiore rispetto ai modelli precedenti, oltre a strumenti di editing più sofisticati. Il Pixel 8 Pro, in particolare, vanta miglioramenti su tutte e 3 le ottiche: un obiettivo ultrawide più grande, un teleobiettivo che cattura il 56% di luce in più e una fotocamera frontale ora dotata di messa a fuoco automatica.

Le nuove funzionalità includono Scatto Migliore, che utilizza un algoritmo per creare un’immagine ottimale combinando una serie di scatti, e Magic Editor in Google Foto, che utilizza l’IA per aiutarti a modificare le tue foto in modo intuitivo e creativo. Inoltre, Gomma Magica Audio permette di ridurre i suoni di distrazione nei video, mentre il Pixel 8 Pro beneficerà di Video Boost, che applica un’elaborazione avanzata ai video per regolare colore, illuminazione e stabilizzazione.

AI e Sicurezza

Con Summarize, il Pixel può generare un riassunto di una pagina web, permettendoti di comprenderne rapidamente i punti chiave e ascoltare gli articoli mentre sei in movimento. La comunicazione con il dispositivo è ancora più naturale e intuitiva, permettendoti di utilizzare la tua voce per digitare, modificare e inviare messaggi in modo fluido e veloce.

Il Filtro Chiamate migliorato riduce del 50% le chiamate di spam e risponde silenziosamente alle chiamate da numeri sconosciuti, separando intelligentemente le chiamate desiderate da quelle indesiderate.

Google Tensor G3 e il chip di sicurezza Titan M2 lavorano insieme per proteggere le tue informazioni personali e rendere il tuo Pixel più resistente ad attacchi sofisticati. Inoltre, per la prima volta, Google fornisce sette anni di supporto software per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, inclusi aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza.

Disponibilità e Prezzi in Italia

I nuovi smartphone sono disponibili da oggi per la prevendita su tutti i canali partner e sul Google Store. Google Pixel 8 è in preordine a partire da 799€, mentre il prezzo del Pixel 8 Pro è di 1099€, con vendita ufficiale a partire dal 12 ottobre. Il nuovo Pixel Watch 2 è disponibile a partire da 399€, mentre le nuove cuffie Pixel Buds Pro costano 249€. Ecco un riepilogo dei prezzi:

