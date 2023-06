Google Pixel prende in giro iPhone con una serie di simpatici video

Google ha lanciato una serie di cinque annunci pubblicitari, noti come “Best Phones Forever“, che prendono di mira l’iPhone di Apple. Questi annunci richiamano le vecchie pubblicità Mac contro PC, con Google che sostiene che Apple non cerca più di innovare con l’iPhone.

Rivalità amichevole tra iPhone e Pixel

In questa serie di annunci, l’iPhone 14 Pro e il Pixel 7 Pro o Pixel Fold mettono da parte la loro rivalità per diventare amici. Tuttavia, la serie è progettata per dare ai due telefoni lo spazio per discutere le loro differenze, con l’idea che Google continua a innovare con Pixel, mentre Apple no.

Nel video “Plateau“, l’iPhone 14 Pro parla a lungo di come il Pixel abbia diverse funzionalità che l’iPhone non ha, tra cui la modalità di astrofotografia, Call Assist e lo zoom 30x. L’iPhone addirittura ammette di essere geloso dell’IA del Pixel.

iPhone geloso di Pixel Fold

Nell’annuncio “Opening Up“, il Pixel Fold chiede all’iPhone se ha notato qualcosa di nuovo su di esso. L’iPhone menziona le funzionalità Magic Eraser e VP del Pixel, delle quali ha già visto e di cui è geloso. Il Pixel Fold rivela poi di potersi aprire, sorprendendo l’iPhone. L’annuncio si conclude con i due che giocano insieme.

In un altro spot, intitolato “Lifesaver“, i due telefoni fanno una gita in spiaggia, dove il Pixel 7 nota che l’iPhone 14 Pro ha bisogno di essere ricaricato. Nel tentativo di “salvarlo”, il Pixel utilizza la sua funzione di condivisione della batteria per ricaricare l’iPhone. Dopo essere tornato in vita, l’iPhone osserva che ha scaricato la sua batteria “guardando in binge quella serie sul simpatico allenatore di calcio”, un riferimento al successo di Apple TV+ “Ted Lasso”.

Gli altri 2 simpatici video riguardano rispettivamente la funzione “Astrophotography” del Pixel 7 Pro e delle prestazioni in Wi-Fi del top di gamma Google, entrambe funzioni delle quali iPhone 14 Pro sembrerebbe molto geloso. Insomma, Google ha messo in atto una campagna di marketing davvero simpatica e divertente, con evidenti ma giocose critiche ad Apple e ad iPhone, il più acerrimo rivale dei Google Pixel.