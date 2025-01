Google Pixel 9 Pro XL: oggi prendi questo top di gamma risparmiando 204€ su Amazon

Google Pixel 9 Pro XL è il top di gamma della linea di smartphone dell’azienda di Mountain View e oggi, su Amazon, viene messo in sconto del 16% (204€) per un costo totale e finale d’acquisto di 1.095,92€.

Google Pixel 9 Pro XL: analisi della scheda tecnica di questo top di gamma

Il Google Pixel 9 Pro XL è progettato per offrire un’esperienza unica, grazie alla sua AI avanzata e a un design elegante con colori freschi, bordi lucidi e una superficie opaca morbida al tatto. Pixel è stato completamente reimmaginato per offrire prestazioni superiori e una qualità costruttiva di altissimo livello.

La tripla fotocamera posteriore del Pixel 9 Pro XL è pensata per catturare ogni dettaglio con immagini nitide e colori vividi, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Che tu stia scattando un primo piano ravvicinato o un selfie, ogni scatto sarà straordinariamente chiaro e luminoso.

Con il potente chip Google Tensor G4, il Pixel 9 Pro XL ti consente di completare rapidamente le tue attività, scatenare la tua creatività e trovare facilmente le informazioni salvate. Puoi anche chiedere aiuto a Gemini, utilizzando il sistema di AI sullo schermo o semplicemente scattando una foto per ricevere risposte immediate.

L’autonomia è garantita grazie alla batteria che dura fino a 24 ore, mentre i 7 anni di aggiornamenti di sicurezza e rilascio di nuove funzionalità rendono questo smartphone sempre al passo con le ultime novità. Inoltre, puoi ricevere messaggi di allerta crisi, come per incendi o alluvioni, per restare sempre informato e preparato. Con gli auricolari e smartwatch Pixel, il sistema integrato Pixel ti offre un aiuto prezioso e consigli personalizzati per rendere la tua giornata più semplice ed efficiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.