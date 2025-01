Google Pixel 9 Pro XL: maxi risparmio sul top di gamma su Amazon

Google Pixel 9 Pro XL è il top di gamma assoluto dell’azienda di Mountain View e oggi, su Amazon, viene messo in promo con uno sconto attivo del 14% per un prezzo totale e finale d’acquisto di 1.229€.

Le caratteristiche del Google Pixel 9 Pro XL: l’analisi del top di gamma

Scopri il Google Pixel 9 Pro XL, lo smartphone più potente mai creato da Google, progettato per offrire il massimo delle prestazioni e pensato per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale. Il Pixel 9 Pro XL si distingue per il suo design raffinato, caratterizzato da colori freschi, bordi lucidi e una superficie opaca morbida al tatto. Una combinazione di estetica e funzionalità che rende questo dispositivo non solo elegante, ma anche piacevole da usare in ogni situazione.

Uno dei punti di forza del Pixel 9 Pro XL è il suo sistema con tripla fotocamera posteriore, che garantisce prestazioni fotografiche straordinarie. Realizza primi piani dettagliati, selfie incredibilmente nitidi e cattura colori intensi, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ogni scatto diventa un’opera d’arte grazie alla tecnologia avanzata di Google.

Con il Pixel 9 Pro XL puoi affrontare la tua giornata con semplicità: completa rapidamente le tue attività, libera la tua creatività e accedi alle informazioni salvate in un istante. È un alleato perfetto per chi desidera un dispositivo che unisca produttività e divertimento.

Grazie a Gemini, l’assistente AI di Google, avrai supporto costante e immediato. Puoi chiedere aiuto direttamente sullo schermo o scattando una foto, rendendo ogni interazione più semplice e intuitiva. Pixel 9 Pro XL è più di uno smartphone: è la tua finestra sul futuro.

