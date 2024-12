Google Pixel 9: oggi risparmi 200€ sul top di gamma su Amazon

Google Pixel 9 è il nuovo top di gamma del catalogo di smartphone dell’azienda di Mountain View e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 22% (200€) proprio su questo telefono top di gamma che viene venduto a 699€.

Google Pixel 9: tutte le caratteristiche del top di gamma

Google Pixel 9 è il nuovo smartphone progettato per sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale. La fotocamera all’avanguardia permette di scattare immagini straordinarie in ogni situazione. Con l’aiuto dell’AI, è possibile perfezionare le foto direttamente sul dispositivo, aggiungendo un tocco professionale ai propri scatti.

Pixel 9 è anche un assistente personale intelligente: grazie alle sue capacità AI avanzate, aiuta a pianificare e portare a termine attività con facilità, ottimizzando il tempo a disposizione. Il design del dispositivo è raffinato e moderno, con bordi curvi e una finitura in vetro sia sul fronte che sul retro. Il display Actua da 6,3 pollici è più luminoso che mai, offrendo colori vividi e una nitidezza senza precedenti, ideale per godersi ogni contenuto in alta qualità.

Pixel 9 è stato costruito per durare nel tempo. Grazie a 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza, lo smartphone continuerà a migliorare con il rilascio di nuove funzionalità, mantenendo sempre alte le prestazioni.

Il dispositivo consente anche di recuperare vecchie foto, correggendole con strumenti integrati. Inoltre, le app Google più utili sono già pronte all’uso, rendendo il Pixel 9 una scelta perfetta per chi cerca semplicità e innovazione in un unico dispositivo. Con l’AI al centro, il Pixel 9 garantisce un’esperienza utente senza precedenti.

