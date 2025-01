Google Pixel 8a: PREZZO REGALATO con la promozione Amazon

Google Pixel 8a è la versione “lite” del classico Pixel 8 e che oggi, su Amazon, viene messo in offerta con un maxi sconto del 31% e viene venduto ad un super prezzo finale: solo 379€.

Google Pixel 8a: ecco tutte le caratteristiche di questo telefono

Il Google Pixel 8a porta l’esperienza fotografica e audio a un livello superiore, grazie alle innovazioni basate sull’intelligenza artificiale. La fotocamera Pixel garantisce scatti e video impeccabili in ogni situazione. Funzionalità come Scatto Migliore combinano immagini simili per creare una foto perfetta, in cui tutti i soggetti appaiono al meglio, senza occhi chiusi o sguardi distratti.

La Foto Nitida di Google Foto permette di ottimizzare immagini sfocate, vecchie o nuove, con pochi tocchi, eliminando sfocature ed elementi di disturbo. Inoltre, il Zoom ad Alta Definizione consente di avvicinarsi ai dettagli senza bisogno di un teleobiettivo aggiuntivo.

Anche l’audio beneficia delle tecnologie di Google. La Gomma Magica Audio utilizza l’IA per ridurre i rumori fastidiosi, come automobili o vento, esaltando i suoni desiderati per un’esperienza di ascolto superiore.

Sul fronte delle comunicazioni, Filtro Chiamate è ancora più efficace nel bloccare le chiamate indesiderate, indicando chi sta chiamando e il motivo, prima ancora di rispondere. Con la nuova Chiamata Nitida, il Pixel 8a migliora la qualità delle conversazioni, eliminando i rumori di fondo e ottimizzando le voci, anche da ambienti rumorosi.

