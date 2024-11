Google Pixel 8a è il BEST BUY di oggi: PREZZO TOP su Amazon

Google Pixel 8a è la versione “lite” dell’ex top di gamma Pixel 8 e oggi, su Amazon, questo smartphone viene messo in offerta con uno sconto super del 27% per un costo totale e finale d’acquisto di 399€.

Analizziamo la scheda tecnica del Google Pixel 8a

Il nuovo Google Pixel 8a offre un’esperienza fotografica straordinaria grazie alla fotocamera Pixel e all’integrazione dell’intelligenza artificiale di Google, garantendo immagini e video sempre impeccabili.

Con il supporto della funzione Scatto Migliore, il Pixel 8a combina immagini simili per creare foto di gruppo perfette, anche quando qualcuno ha gli occhi chiusi o guarda altrove, offrendo un risultato in cui tutti appaiono al meglio. Inoltre, la Gomma Magica Audio utilizza l’IA per eliminare i rumori indesiderati come il vento o i suoni del traffico, facendo risaltare i suoni importanti e migliorando la qualità audio dei tuoi video.

Per quanto riguarda le foto, Foto Nitida di Google Foto permette di ottimizzare le immagini sfocate, anche quelle scattate molto tempo fa, riducendo in pochi tocchi ogni sfocatura o elemento di disturbo visivo. La fotocamera del Pixel 8a è dotata anche di Zoom ad Alta Definizione, che consente di avvicinarsi al soggetto senza la necessità di un teleobiettivo aggiuntivo, mantenendo alta la qualità dei dettagli.

Il Pixel 8a offre inoltre funzionalità avanzate per le chiamate: Filtro Chiamate è ora in grado di identificare e bloccare un numero maggiore di chiamate indesiderate e fornisce informazioni su chi sta chiamando e per quale motivo. Infine, con la nuova Chiamata Nitida migliorata, il dispositivo riduce i rumori di fondo durante le telefonate, rendendo la voce dell’interlocutore chiara e definita, anche in ambienti rumorosi.

