Google Pixel 8 Pro: RISPARMIA 400€ su Amazon, OFFERTISSIMA

Il Google Pixel 8 Pro è dotato di un display immersivo da 6,7″ che offre immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento si adatta in modo intelligente, variando tra 1 e 120 Hz, per garantire prestazioni reattive durante l’uso. La batteria adattiva del dispositivo può durare oltre 24 ore e, attivando il risparmio energetico estremo, può estendersi fino a 72 ore. Inoltre, la ricarica è più rapida che mai, permettendo agli utenti di rimanere connessi più a lungo senza interruzioni.

Una delle funzionalità innovative del Pixel 8 Pro è la Gomma magica per audio, che utilizza l’intelligenza artificiale di Google per ridurre i rumori indesiderati, come quelli delle automobili e del vento, mentre esalta i suoni desiderati.

Per ottimizzare ulteriormente la durata della batteria, ci sono alcune semplici strategie da seguire. È consigliabile disattivare o disinstallare app che consumano troppa batteria o RAM, come gli sfondi live. Se un’app sembra causare un consumo eccessivo, contattare lo sviluppatore potrebbe essere utile.

È utile anche regolare le impostazioni di luminosità al valore più basso o utilizzare la luminosità automatica. Inoltre, spegnere il GPS quando non è in uso e disattivare la modalità vibrazione possono contribuire a prolungare la durata della batteria. Assicurati anche che le ottimizzazioni della batteria siano attive e rimuovi eventuali widget che si aggiornano automaticamente.

Su Amazon, oggi, Google Pixel 8 Pro viene messo in offerta con uno sconto extra large del 36% (400€) per un costo totale e finale d’acquisto di 699€.