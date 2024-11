Google Pixel 8 Pro è ancora un top di gamma: SCONTO DEL 46%

Google Pixel 8 Pro, nonostante l’uscita della serie 9, è ancora uno smartphone top e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto XL del 46% che viene venduto al prezzo totale e finale d’acquisto di 597€.

Tutte le specifiche del Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro è uno smartphone che unisce prestazioni avanzate, innovazione e intelligenza artificiale per un’esperienza senza pari. Grazie al potente chip Google Tensor G3, progettato con l’IA di Google, il Pixel 8 Pro offre funzionalità all’avanguardia per foto e video, rendendolo non solo super veloce ed efficiente, ma anche capace di svolgere operazioni intelligenti per migliorare ogni aspetto della tua esperienza mobile.

Il display da 6,7″ è immersivo e offre immagini incredibilmente nitide. Con una frequenza di aggiornamento adattiva che si regola tra 1 e 120 Hz, garantisce prestazioni reattive e una navigazione fluida in ogni situazione. La batteria adattiva ti permette di godere del dispositivo per oltre 24 ore, mentre con il risparmio energetico estremo può arrivare fino a 72 ore di autonomia. Inoltre, la ricarica è più veloce che mai.

Per quanto riguarda la fotografia, il Pixel 8 Pro è equipaggiato con quattro fotocamere di livello professionale, inclusi il miglior zoom mai visto su un dispositivo Pixel. Grazie ai controlli Pro, puoi sfruttare impostazioni avanzate per scattare immagini di altissima qualità.

La Gomma magica per audio, alimentata dall’IA di Google, riduce i rumori fastidiosi come auto e vento, enfatizzando i suoni desiderati per un audio cristallino. Inoltre, il Scatto migliore di Pixel combina foto simili in un’unica immagine perfetta, mentre la funzionalità Migliora video ottimizza automaticamente colore, illuminazione, stabilizzazione e qualità dell’immagine, rendendo ogni video eccezionale.

Su Amazon, oggi, per il Google Pixel 8 Pro è disponibile uno sconto XL del 46% che viene venduto al prezzo totale e finale d’acquisto di 597€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.