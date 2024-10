Google Pixel 8 Pro è ancora un top di gamma: RISPARMIA 370€

Il Google Pixel 8 Pro è dotato del potente chip Google Tensor G3, progettato con l’intelligenza artificiale di Google per garantire prestazioni eccezionali in ambito fotografico e video. Questo chip rende il dispositivo super veloce ed efficiente, con funzionalità innovative che vanno ben oltre le aspettative.

L’immersivo display da 6,7″ offre una visualizzazione straordinaria, con una frequenza di aggiornamento intelligente che varia tra 1 e 120 Hz, garantendo un’esperienza fluida e reattiva in ogni situazione. Grazie alla batteria adattiva, che può durare oltre 24 ore, il Pixel 8 Pro offre anche una modalità di risparmio energetico estremo che consente di arrivare fino a 72 ore di autonomia. Inoltre, la ricarica è ora più veloce che mai.

La fotocamera del Pixel 8 Pro è equipaggiata con quattro fotocamere professionali, inclusi i miglioramenti più avanzati in termini di zoom, mai visti su un Pixel. I controlli Pro ti permettono di scattare immagini ad alta risoluzione con impostazioni avanzate per risultati da studio. Grazie alla Gomma Magica, l’IA di Google elimina i rumori di sottofondo fastidiosi come automobili o vento, enfatizzando i suoni desiderati.

La funzione “Scatto migliore” crea automaticamente foto perfette, combinando immagini in modo che tutti i soggetti abbiano l’aspetto migliore. Infine, con la modalità “Migliora video”, la qualità del video viene ottimizzata automaticamente.

Su Amazon, oggi, il Google Pixel 8 Pro viene maxi scontato del 32% per un costo totale e finale d’acquisto di 789€.