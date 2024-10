Google Pixel 8 Pro è ancora un TOP DI GAMMA: risparmia 369€

Google Pixel 8 Pro, nonostante l’uscita della serie 9 è ancora oggi un vero top di gamma e su Amazon viene messo in sconto del 32% e viene venduto a 790,89€.

Analizziamo la scheda tecnica del Google Pixel 8 Pro

Il Google Pixel 8 Pro è progettato per offrire prestazioni eccezionali e un’esperienza utente fluida. Tuttavia, il passaggio tra diverse app può aumentare la temperatura del dispositivo, poiché richiede un maggiore carico di lavoro. Per ottimizzare le prestazioni, è consigliabile chiudere le app inutilizzate, specialmente giochi o app video. Questo può essere fatto facilmente scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo e selezionando “Cancella tutto”.

Dotato del nuovo chip Google Tensor G3, il Pixel 8 Pro sfrutta l’intelligenza artificiale di Google per offrire funzionalità innovative in ambito fotografico e video, garantendo un dispositivo super veloce ed efficiente. L’immersivo display da 6,7″ offre immagini nitide e una frequenza di aggiornamento intelligente che varia tra 1 e 120 Hz, assicurando prestazioni reattive in ogni situazione.

La batteria adattiva del Pixel 8 Pro è un altro punto di forza, con una durata che supera le 24 ore e, utilizzando il risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 72 ore. Inoltre, il caricamento è più veloce che mai.

Per quanto riguarda la fotografia, il Pixel 8 Pro è equipaggiato con quattro fotocamere di livello professionale, offrendo il miglior zoom mai visto su un dispositivo Pixel. I controlli Pro permettono di utilizzare impostazioni avanzate per scattare immagini ad alta risoluzione. Infine, la Gomma magica per audio riduce i rumori indesiderati e migliora l’esperienza di registrazione audio, mentre il futuro aggiornamento Migliora video ottimizzerà colori e stabilizzazione, elevando la qualità complessiva delle riprese.

Su Amazon, oggi, viene applicato un mega sconto del 32% sul Google Pixel 8 Pro che viene venduto al costo finale di 790,89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.