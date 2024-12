Google Pixel 8 Pro è ancora un top di gamma, oggi risparmi 500€

Il Google Pixel 8 Pro introduce un’esperienza tecnologica di altissimo livello grazie al nuovo chip Google Tensor G3, progettato con lAI di Google. Questo chip consente di sfruttare funzionalità avanzate per foto e video, rendendo lo smartphone non solo più intelligente, ma anche estremamente veloce ed efficiente. Il display immersivo da 6,7 pollici garantisce immagini nitide e fluide, adattando in modo intelligente la frequenza di aggiornamento tra 1 e 120 Hz per prestazioni sempre reattive e ottimizzate.

La batteria si distingue per la sua autonomia: può durare oltre 24 ore con la modalità adattiva e fino a 72 ore utilizzando il risparmio energetico estremo. Inoltre, supporta una ricarica più rapida che mai, rendendolo ideale per chi ha bisogno di un dispositivo sempre pronto all’uso.

Sul fronte della fotografia, il Pixel 8 Pro è dotato di quattro fotocamere di livello professionale, offrendo il miglior zoom mai visto su uno smartphone Pixel. Grazie ai controlli Pro, è possibile regolare impostazioni avanzate per scatti ad altissima risoluzione.

Tra le novità spicca la Gomma magica per audio, che utilizza l’IA per eliminare rumori indesiderati come il vento o il traffico, esaltando i suoni più rilevanti. Con Scatto migliore, foto simili vengono combinate per creare un’immagine perfetta, mentre Migliora video regola automaticamente colori, illuminazione e stabilizzazione, offrendo risultati di qualità superiore.

Il Google Pixel 8 Pro, oggi, su Amazon viene messo in sconto del 45% (500€) e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 599€.