Google Pixel 8 è SCONTATISSIMO su Amazon: RISPARMIA 309€

Il Google Pixel 8 offre una combinazione di potenza e intelligenza grazie al chip Google Tensor G3, il processore più avanzato mai montato su uno smartphone Pixel. Questo chip rende Pixel 8 veloce ed efficiente, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più complesse, oltre a un’IA integrata che fornisce assistenza personalizzata durante tutta la giornata.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici consente di visualizzare immagini nitide e dettagliate con colori vivaci, migliorando l’esperienza visiva in ogni situazione. Inoltre, la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz assicura uno scorrimento estremamente fluido.

Un altro punto di forza è la batteria adattiva: Pixel 8 può durare oltre 24 ore in uso normale, ma se si attiva il risparmio energetico estremo può arrivare a ben 72 ore. La ricarica è più veloce rispetto alle versioni precedenti, garantendo tempi di attesa ridotti. Le funzioni fotografiche sono al top, con il nuovo Scatto migliore, che unisce immagini simili per creare una foto perfetta in cui tutti i soggetti hanno l’espressione migliore.

La Gomma magica per audio sfrutta l’IA per ridurre rumori indesiderati, come vento e traffico, enfatizzando solo i suoni più importanti. Infine, le funzionalità Foto notturna e Astrografia permettono di catturare immagini spettacolari di ambienti poco illuminati, dalle città ai cieli stellati, offrendo un’esperienza fotografica impareggiabile.

Su Amazon, oggi, Google Pixel 8 viene messo in offerta con uno sconto maxi del 36%: prezzo finale d’acquisto di 549,90€.