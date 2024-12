Google Pixel 8: a meno di 500€ è un regalo, offerta CHOC Amazon

Google Pixel 8 è ancora uno smartphone di livello top, nonostante l’uscita della serie 9 e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto XL del 38% e viene venduto a 499€.

Google Pixel 8: una scheda tecnica da paura!

Il Google Tensor G3 è il chip più potente mai realizzato per Pixel. Grazie a questa tecnologia avanzata, il Pixel 8 è incredibilmente veloce ed efficiente, offrendoti prestazioni superiori e un supporto personalizzato grazie all’IA di Google, che ti accompagna in ogni momento della giornata.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici garantisce un’esperienza visiva straordinaria, con colori nitidi, vivaci e dettagli impeccabili. Inoltre, la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz assicura uno scorrimento fluido e piacevole in qualsiasi attività, che tu stia navigando sui social o giocando.

La batteria adattiva di Pixel può durare oltre 24 ore, offrendoti energia sufficiente per affrontare le giornate più intense. E se hai bisogno di una durata maggiore, attiva il risparmio energetico estremo per estendere la carica fino a 72 ore. Inoltre, il Pixel 8 si ricarica più velocemente che mai.

Scatta foto perfette con Scatto migliore di Pixel, che combina più immagini per ottenere lo scatto ideale dove tutti i soggetti hanno l’aspetto migliore. Con la Gomma magica per audio, l’IA riduce i rumori fastidiosi, come il vento o il traffico, enfatizzando i suoni che contano davvero. Infine, esplora le funzionalità esclusive Foto notturna e Astrografia per immortalare città illuminate e cieli stellati con una qualità sorprendente.

