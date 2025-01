Google Pixel 8: a 499€ non puoi lasciartelo scappare (-38%)

Google Pixel 8 è ancora oggi uno smartphone di livello top, nonostante l’uscita della serie 9 e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 38% per un costo totale e finale d’acquisto di 499€.

Maxi promo: Amazon lancia lo sconto sul Google Pixel 8!

Google Pixel 8 è progettato per offrire prestazioni straordinarie grazie al chip Google Tensor G3, che assicura velocità ed efficienza, mentre l’IA di Google ti fornisce supporto personalizzato durante tutta la giornata, migliorando la tua esperienza d’uso.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici ti permette di godere di colori vivaci e dettagli nitidi, mentre la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz rende lo scorrimento incredibilmente fluido, migliorando l’interazione con il dispositivo. Con la batteria adattiva, Pixel 8 può durare oltre 24 ore con un uso regolare.

Se attivi la modalità di risparmio energetico estremo, la batteria può arrivare a durare fino a 72 ore, permettendoti di utilizzare il telefono più a lungo. Inoltre, la carica rapida rende la ricarica del dispositivo molto più veloce rispetto ai modelli precedenti. La funzione Scatto migliore di Pixel unisce foto simili per creare un’immagine perfetta, dove ogni soggetto appare al meglio, anche se gli occhi sono chiusi o lo sguardo è altrove.

La Gomma magica per audio, potenziata dall’IA, riduce i rumori fastidiosi come quelli delle automobili e del vento, enfatizzando i suoni che desideri. Non perdere l’opportunità di scoprire le funzionalità Foto notturna e Astrografia di Pixel 8, che ti permettono di catturare splendide immagini di città illuminate e cieli stellati, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

