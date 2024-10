Google Pixel 8: 250€ di sconto su Amazon, OGGI è un BEST BUY

Google Pixel 8 è ancora uno smartphone di livello top e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto del 31% (250€) per un prezzo totale e finale d’acquisto di 549€.

Maxi offerta su Amazon: sconto di 250€ sul Google Pixel 8

Il Google Pixel 8 si distingue come uno dei migliori smartphone sul mercato, grazie al potente chip Google Tensor G3, il più potente mai creato per un Pixel. Questo processore rende il dispositivo veloce ed efficiente, ottimizzando le prestazioni in ogni utilizzo. Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici offre colori nitidi e vivaci, con una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120 Hz, garantendo uno scorrimento fluido e un’esperienza visiva impeccabile.

Un altro aspetto notevole del Pixel 8 è la batteria adattiva, che può durare oltre 24 ore. Attivando la modalità di risparmio energetico estremo, la durata può arrivare fino a 72 ore, assicurando che il tuo smartphone ti accompagni per tutto il giorno senza interruzioni. Inoltre, la velocità di ricarica è stata notevolmente migliorata rispetto ai modelli precedenti.

La funzione Scatto migliore è un’innovazione che combina foto simili in un’unica immagine perfetta, assicurando che ogni soggetto appaia al meglio. In aggiunta, la Gomma magica per audio sfrutta l’IA di Google per eliminare rumori di fondo indesiderati, come quelli delle automobili o del vento, mettendo in risalto i suoni importanti.

Grazie alle funzionalità Foto notturna e Astrografia, il Pixel 8 ti permette di catturare immagini straordinarie di città illuminate e cieli stellati, rendendo ogni scatto un’esperienza memorabile. Con il Pixel 8, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza utente senza pari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.