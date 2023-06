Google Chrome batte Safari con queste nuove funzioni su iPhone

Safari, il browser dei dispositivi Apple è in continuo sviluppo e molti lo preferiscono al solito Google Chrome. Tuttavia, una serie di imminenti aggiornamenti di Chrome suggeriscono che il browser di Google potrebbe diventare a tutti gli effetti l’opzione migliore per gli utenti iPhone nel 2023.

Nei prossimi mesi, Google aggiornerà Chrome su iOS con una migliore integrazione per le app Google, tra cui Maps, Calendar, Translate e Lens. Questi aggiornamenti “ti aiuteranno a fare tutto più rapidamente dal tuo browser“, afferma il colosso tecnologico.

Ad esempio, verrà presto aggiunta l’opzione di richiamare una mini vista di Google Maps quando evidenzi un indirizzo su pagine web, risparmiandoti il fastidio di passare da Chrome a Google Maps se hai bisogno di indicazioni stradali in fretta.

Allo stesso modo, quando tocchi una data elencata su una pagina web di Chrome, l’opzione “Aggiungi a Google Calendar” attiverà un nuovo pannello di creazione in cui i dettagli chiave sono stati automaticamente compilati in base alle informazioni contestuali raccolte dalla pagina stessa. In altre parole, non dovrai digitare manualmente i dettagli di un appuntamento del calendario – anche se avrai, ovviamente, l’opzione di correggere eventuali dettagli errati.

#Chrome Group Product Manager @NasimSedaghat shares how she uses @googlemaps directly in Chrome on iOS — without having to switch apps.

As we continue to bring the best of Google to Chrome on iOS, explore new features rolling out here: https://t.co/hglsNugZER pic.twitter.com/ufGrYFbosO

— Chrome (@googlechrome) June 20, 2023