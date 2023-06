Gli AirPods più costosi di Apple perdono funzionalità come l'audio adattivo e il comando 'Siri'

Apple ha recentemente annunciato una nuova funzionalità chiamata Adaptive Audio durante l’evento WWDC, rivolta agli utenti degli AirPods. Tuttavia, si è scoperto che questa funzione, insieme ad altre caratteristiche, sarà disponibile solo con gli AirPods Pro di seconda generazione, lasciando gli utenti degli AirPods più costosi privi di queste nuove migliorie.

Limitazioni per gli utenti degli AirPods più costosi

L’audio adattivo è una delle funzionalità esclusive degli AirPods Pro di seconda generazione. Questa modalità unisce trasparenza e cancellazione attiva del rumore per personalizzare l’esperienza di controllo del rumore in diverse situazioni ambientali. Tuttavia, gli utenti degli AirPods Max non potranno usufruire di questa caratteristica, insieme ad altre come il volume personalizzato e la consapevolezza della conversazione.

Le ragioni dietro le limitazioni

Questa limitazione non sorprende considerando che anche Adaptive Transparency non è disponibile sugli AirPods standard. Tuttavia, questa mancanza di funzionalità è deludente per gli utenti che hanno investito in una versione più costosa degli AirPods, senza beneficiare di un calo dei prezzi rispetto alla versione originale.

Inoltre, il nuovo comando “Siri” e l’aggiornamento Faster Automatic Switching saranno esclusivi solo per gli AirPods Pro di seconda generazione. Questo è dovuto al fatto che gli AirPods Max sono dotati di due chip H1, uno in ciascuna cuffia, mentre gli AirPods Pro 2 hanno un chip H2 di nuova generazione. Le differenze hardware tra le versioni rendono impossibile l’implementazione di queste nuove funzionalità sugli AirPods Max attuali.

Le speranze per una futura generazione degli AirPods Max

Nonostante le limitazioni attuali, gli utenti degli AirPods Max si augurano che Apple stia lavorando su una seconda generazione che includa le nuove funzionalità esclusive. Considerando che gli AirPods Max sono relativamente nuovi sul mercato, con soli due anni e mezzo di età, ci sono voci riguardo a una possibile nuova versione in sviluppo. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni concrete a riguardo.

Tra le funzionalità sperate per una futura generazione degli AirPods Max ci sono la riproduzione senza perdita di dati, una custodia di trasporto migliorata, nuove opzioni di colore e un’autonomia della batteria più lunga.

Gli utenti degli AirPods Max di Apple dovranno fare a meno di alcune delle nuove funzionalità presentate durante il WWDC, come l’audio adattivo e il comando “Siri”. Queste migliorie saranno disponibili solo sugli AirPods Pro di seconda generazione, lasciando gli utenti degli AirPods standard desiderosi di un’esperienza più avanzata.

Nonostante le attuali limitazioni, si spera che Apple stia lavorando su una futura generazione degli AirPods Max che includa queste nuove caratteristiche, offrendo un miglioramento significativo per gli utenti. Resta da vedere se e quando tali aggiornamenti saranno resi disponibili sul mercato.