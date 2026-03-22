GhostClaw, il malware che sfrutta GitHub: così può colpire anche chi usa il Mac ogni giorno

Non serve essere hacker o esperti di sicurezza per finire nel mirino di un malware, perché oggi basta copiare un comando da GitHub e incollarlo nel terminale per aprire inconsapevolmente la porta a un attacco invisibile.

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di GhostClaw, un malware progettato per colpire i computer Mac sfruttando un comportamento diffusissimo tra utenti e sviluppatori: fidarsi delle istruzioni trovate online. Non si tratta di un virus che entra forzando il sistema, ma di qualcosa di più sottile, perché si inserisce dentro azioni quotidiane che sembrano del tutto normali e difficili da mettere in discussione.

Il punto non è solo tecnico, ma riguarda il modo in cui oggi si utilizza il web e, in particolare, piattaforme come GitHub. Sempre più persone scaricano strumenti, librerie o piccoli software seguendo passo dopo passo le istruzioni nei file README, spesso senza verificare davvero cosa stanno eseguendo, e proprio questa fiducia diventa il punto debole su cui si basa l’attacco.

Come funziona davvero l’attacco

GhostClaw non sfrutta falle di sistema o vulnerabilità particolari, ma si appoggia su un meccanismo molto semplice: convincere l’utente a eseguire un comando apparentemente innocuo nel terminale. Una volta fatto, il malware scarica uno script remoto che si attiva in background senza dare segnali evidenti e senza modificare subito il comportamento del computer.

Il passaggio più delicato arriva subito dopo, quando compare una richiesta di password che sembra identica a quelle di macOS, e proprio per questo viene considerata affidabile. A quel punto l’utente inserisce le proprie credenziali senza esitazione, ma in realtà sta consegnando accessi sensibili direttamente agli attaccanti.

Non è un dettaglio secondario, perché questo tipo di malware è progettato per raccogliere informazioni come accessi salvati, chiavi SSH, dati del browser e credenziali legate a servizi cloud o strumenti di lavoro, creando un rischio concreto anche per chi utilizza il computer in ambito personale.

Perché è così difficile accorgersene

Il motivo per cui GhostClaw sta attirando attenzione è legato alla sua capacità di mimetizzarsi dentro contenuti apparentemente affidabili. I repository che lo diffondono si presentano come strumenti reali, con codice funzionante e spesso anche con valutazioni positive o stelle che li rendono credibili agli occhi di chi li trova.

In alcuni casi questi progetti rimangono puliti per giorni o settimane, accumulando visibilità e fiducia prima di inserire il codice dannoso, e quando l’attacco parte è difficile collegare il problema all’azione compiuta in precedenza. Questo rende il malware più difficile da individuare rispetto ai metodi tradizionali.

È un cambio di prospettiva rispetto al passato, perché non basta più evitare siti sospetti: oggi il rischio si nasconde anche dentro strumenti che sembrano utili, e distinguere tra contenuti legittimi e realmente sicuri diventa sempre più complicato.

Perché riguarda anche chi non è sviluppatore

Potrebbe sembrare un problema limitato a chi lavora con il codice, ma la realtà è diversa. Sempre più utenti utilizzano guide online, script pronti o piccoli tool trovati su GitHub per risolvere problemi pratici, senza avere competenze tecniche approfondite e affidandosi al contesto.

Questo significa che il rischio non riguarda solo programmatori esperti, ma chiunque utilizzi il computer con una certa autonomia e segua istruzioni prese online. Basta copiare un comando e fidarsi del contesto per esporsi a un attacco di questo tipo, senza rendersene conto.

Ed è proprio questa normalità a rendere GhostClaw così insidioso, perché non richiede comportamenti strani ma si inserisce dentro abitudini ormai consolidate, dove la comodità supera spesso l’attenzione. In un momento in cui strumenti, automazioni e AI rendono sempre più facile eseguire codice senza comprenderlo fino in fondo, il confine tra velocità e rischio si fa sempre più sottile.