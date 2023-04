Sono mesi che la gamma di iPhone 15 è al centro delle più accese discussioni della community tech. Tra presunte fughe di notizie e pareri (alcuni discordanti) delle più autorevoli voci del settore, ormai non si parla d’altro. Certo, dietro l’angolo c’è la WWDC23 (con tanto di visore AR/VR?), ma è impossibile non parlare delle novità che caratterizzeranno i quattro smartphone che Apple presenterà a settembre.

A proposito di leak, ce ne sono cinque che mettono praticamente tutti d’accordo. Li trovi di seguito, e sì, c’è anche il passaggio allo standard USB-C.

1. Anche iPhone saluta lo standard Lightning

Tutti i nuovi smartphone made-in-Cupertino avranno una porta USB-C. Il definitivo abbandono dello standard Lightning è avvenuto dopo l’approvazione della normativa europea che impone alle aziende tech l’utilizzo di un unico standard. L’USB-C, appunto.

Dopo l’iPad, quindi, il connettore Lightning sparirà anche sul dispositivo di punta di Apple.

2. iPhone 15 Pro con pulsanti a stato solido

Il leaker noto come chenwen1987 ha diffuso in rete dei file CAD che mostrano nuovi pulsanti di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Secondo il leak, un unico pulsante a stato solido sostituirà i due che oggi utilizziamo per gestire il volume dello smartphone.

Inoltre, pare sia destinato all’addio anche l’ormai iconico switch per attivare il silenzioso. Anche in questo caso, al suo posto ci sarà un pulsante aptico sensibile alla pressione esercitata con il dito.

3. iPhone 15 Pro Max con lente periscopica

Stando alle ultime notizie diffuse dai colleghi di MacRumors, il modello Pro Max del 2023 sarà dotato di una lente periscopica per uno zoom che si spingerà fino a 5/6X.

4. Prestazioni ai massimi livelli con il chip A17 Bionic

Quasi sicuramente Apple adotterà la stessa strategia del 2022, ovvero “regalare” un nuovo processore solo ai due modelli Pro. E dunque, se così fosse, iPhone 15 e 15 Plus potranno contare sull’A16 Bionic (2022) mentre iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sull’A17 Bionic con – forse – processo produttivo a 3nm.

5. Prezzi verso l’alto

Non stupisce per nulla che questa sia la novità più amara da digerire. Secondo l’analista Jeff Pu (ma anche altri sono della stessa opinione), iPhone 15 Pro e 15 Pro Max costeranno più degli attuali modelli Pro. Il motivo di questo rincaro? Processore A17 Bionic, cornice in titanio e lente periscopica.

