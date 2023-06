Gaming su macOS Sonoma: la svolta definitiva

Una delle nuove funzionalità di macOS Sonoma è la modalità di gioco, che Apple sostiene migliorare le prestazioni di gioco sui Mac Apple Silicon. Tuttavia, oltre a questa modalità, Apple ha introdotto un nuovo strumento di porting dei giochi che consente agli sviluppatori di trasferire facilmente i giochi Windows sul Mac. In questo articolo, esamineremo in dettaglio il funzionamento di entrambe le funzionalità e come contribuiscono a trasformare il Mac in una piattaforma di gioco più potente.

Lo strumento di porting del gioco su macOS Sonoma

L’esecuzione di giochi Windows su macOS non è una novità, grazie a piattaforme come Wine e Crossover che traducono le API del sistema operativo Microsoft per consentire ai computer Mac di eseguire il software Windows. Tuttavia, con macOS Sonoma, Apple ha integrato soluzioni simili direttamente nel sistema operativo, semplificando ulteriormente il processo di porting dei giochi per gli sviluppatori.

La nuova Game Porting Tool rilasciata da Apple aiuta gli sviluppatori a eseguire i propri giochi sul Mac con un minimo o nessun sforzo. È interessante notare che lo strumento di porting dei giochi di Apple si basa su Wine, una piattaforma open source popolare per la traduzione del software Windows in ambienti Unix, come macOS e Linux. Tuttavia, Apple va oltre il semplice funzionamento dei giochi su macOS. Il Game Porting Tool è in grado di tradurre DirectX 12 in Metal 3. DirectX è un’API disponibile su console Windows e Xbox che gestisce il rendering grafico e l’audio di gioco, in modo simile all’API Metal di Apple.

Creazione di un gioco macOS nativo

Mentre alcuni giochi possono funzionare senza alcuna modifica del codice, Apple incentiva gli sviluppatori a fare di più che semplicemente eseguire versioni tradotte dei loro giochi Windows. Ad esempio, Apple ha preso The Medium come esempio, affermando che la versione nativa del gioco per macOS funziona ancora meglio, con quasi il doppio del frame rate rispetto alla versione tradotta, anche su hardware simile.

Dopo aver utilizzato il Game Porting Tool per testare un gioco Windows su macOS, gli sviluppatori possono utilizzare nuovi strumenti per convertire la grafica DirectX in Metal. Ciò consente al gioco di essere eseguito nativamente sul Mac con prestazioni significativamente migliori. L’SDK macOS Sonoma aiuta anche gli sviluppatori a sfruttare altre funzionalità del sistema operativo nativo, come il supporto per controller di gioco, audio spaziale e video HDR.

Modalità di gioco

Oltre allo strumento di porting dei giochi, gli sviluppatori possono sfruttare la modalità di gioco integrata in macOS Sonoma. Secondo Apple, quando la modalità di gioco è attiva, “il sistema dà la priorità all’esperienza di gioco per il gioco in primo piano”.

La latenza Bluetooth per AirPods viene drasticamente ridotta, la frequenza di campionamento Bluetooth per i controller PlayStation e Xbox viene raddoppiata, e il gioco riceve una priorità GPU e CPU più elevata, garantendo frame rate più stabili e sostenuti. Queste ottimizzazioni avvengono automaticamente per tutti i giochi su Mac, inclusi i titoli recenti e futuri. Apple sta cercando di cambiare la percezione del Mac come piattaforma di gioco e dimostrare agli sviluppatori che vale la pena portare i loro giochi su macOS. Ciò apporterà un grande valore alla piattaforma e offrirà agli utenti una nuova esperienza di gioco su Mac.