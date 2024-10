Galaxy A05s: smartphone Samsung ad un prezzo CHOC (-37%)

Samsung riesce ad offrire sempre il top della qualità per ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, è disponibile un mega sconto del 37% sul suo Galaxy A05s che viene venduto a 112€.

Prezzaccio: Samsung Galaxy A05s in maxi sconto, analizziamolo!

Scopri il Samsung Galaxy A05s, uno smartphone progettato per offrirti un’esperienza visiva straordinaria. Con il suo display FHD+ da 6,7 pollici, ogni contenuto diventa ancora più immersivo, regalando immagini vivide e fluide che arricchiscono i tuoi momenti di intrattenimento e di gioco.

La tripla fotocamera del Galaxy A05s è un vero punto di forza. Con una fotocamera grandangolare da 50 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP, potrai catturare ogni dettaglio dei tuoi ricordi. Non dimenticare i tuoi selfie, resi impeccabili dalla fotocamera anteriore da 13 MP.

Sotto il cofano, il potente processore Snapdragon 680 garantisce prestazioni straordinarie, rendendo fluida la visualizzazione, il gioco e la condivisione di contenuti sui social media. Non avrai più interruzioni, permettendoti di godere appieno di tutte le tue attività digitali.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Galaxy A05s è dotato di un lettore di impronte laterale che riconosce la tua impronta digitale, assicurandoti protezione a 360°. Inoltre, il jack da 3,5 mm è perfetto per collegare i tuoi auricolari e ascoltare la tua musica preferita senza problemi. Infine, la batteria da 5.000 mAh ti offre la durata necessaria per goderti lunghe sessioni di streaming, gaming e condivisioni.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto in formato mega sul Samsung Galaxy A05s: 37% e prezzo finale di 112€.

