G04: il Motorola entry level per eccellenza, acquistalo oggi a 95€

Il Motorola G04 è uno smartphone dal design sottile ed elegante, realizzato con materiali di pregio che gli conferiscono un aspetto raffinato e moderno. Disponibile in quattro vivaci colori, ti permette di esprimere al meglio il tuo stile personale, combinando funzionalità e estetica.

L’intrattenimento raggiunge nuove vette grazie al display notchless che offre un’esperienza visiva coinvolgente, con un aggiornamento rapido che garantisce fluidità nelle azioni quotidiane. Anche sotto la luce diretta del sole, il display è nitido grazie alla modalità Luminosità elevata, che ti consente di vedere chiaramente ogni dettaglio in qualsiasi condizione di illuminazione.

Quando si tratta di fotografia, il Motorola G04 ti permette di scattare foto perfette per i social grazie a funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini. Non dovrai più preoccuparti di regolare manualmente le impostazioni, perché il dispositivo farà tutto per te, migliorando ogni scatto in modo automatico.

Inoltre, grazie alla sua potente capacità di multitasking, il Motorola G04 ti permette di aprire le app più velocemente e mantenere le app aperte più a lungo, offrendo una navigazione fluida e senza interruzioni. Ideale per chi ha bisogno di un dispositivo che unisca design, prestazioni elevate e facilità d’uso, il Motorola G04 è il compagno perfetto per ogni momento della tua giornata.

Su Amazon, oggi, il Motorola G04 viene messo in offerta con uno sconto del 27% per un prezzo finale e totale di 95€.