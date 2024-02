Friggitrice ad aria Cecotec da 6,5 litri, tua su Amazon a PREZZO PROMO!

Si tratta dell’elettrodomestico del momento, tutti lo desiderano e ora tu puoi averlo ad un prezzo scontato. Acquista su Amazon la friggitrice ad aria Cecotec da ben 6,5 litri di capienza!

Inizia a cucinare in maniera facile e veloce piatti super gustosi ma anche salutari e leggeri!

Friggitrice ad aria Cecotec: cucina cibi gustosi con pochissimo olio!

Questa friggitrice ad aria ti permette di cucinare con un solo cucchiaio di olio e ottenere risultati super gustosi ma soprattutto più sani. Presente un cestello da 6,5 litri per cucinare grandi quantità di cibo.

La friggitrice Cecotec vanta una potenza da 1700 W per una cottura più veloce ma con un consumo ridotto. Risultati eccezionali in tutte le ricette grazie alla tecnologia PerfectCook di aria calda che circola all’interno e esce dai fori posteriori. Design moderno e compatto con un pannello di controllo touch multifunzione per gestire il funzionamento. Friggitrice ad aria con un design unico di visualizzazione della cottura che si accende durante la cottura degli alimenti..

A tua disposizione ben 12 modalità preimpostate che stabiliscono il tempo e la temperatura necessari per cucinare diversi tipi di cibi. Dispone di un termostato per regolare la temperatura da 80°C a 200°C e anche il tempo è regolabile da 0 a 60 minuti. Infine devi sapere che presenta anche la funzione di protezione da surriscaldamento.

Inizia a cucinare cibi sani e gustosi in pochi minuti, acquista la friggitrice Cecotec ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.