Follia, Apple vuole i diritti su tutte le mele: ma in che senso?

In una mossa che ha lasciato perplessi molti osservatori, Apple Inc., il gigante della tecnologia, sta cercando di ottenere i diritti di proprietà intellettuale sulle immagini raffiguranti delle mele. Questa richiesta ha sollevato preoccupazioni tra i coltivatori di frutta, in particolare la Fruit Union Suisse, l’organizzazione di agricoltori di frutta più antica e più grande della Svizzera. La notizia è stata diffusa da Wired e ripresa da diverse fonti note.

Apple ha presentato richieste simili a dozzine di autorità di proprietà intellettuale in tutto il mondo, con vari gradi di successo. Le autorità in Giappone, Turchia, Israele e Armenia hanno acconsentito. Questa mossa di Apple evidenzia la dinamica di un’industria globale dei diritti di proprietà intellettuale in fiore, che incoraggia le aziende a competere ossessivamente per i marchi di cui non hanno realmente bisogno.

La folle richiesta di Apple

La richiesta di Apple in Svizzera risale al 2017, quando ha presentato una domanda all’Istituto Svizzero di Proprietà Intellettuale (IPI) per i diritti di proprietà intellettuale su una rappresentazione realistica in bianco e nero di una varietà di mela conosciuta come Granny Smith. Dopo un lungo tira e molla, l’IPI ha parzialmente concesso la richiesta di Apple l’anno scorso, affermando che Apple potrebbe avere diritti relativi solo ad alcuni dei beni che desiderava.

La Fruit Union Suisse è preoccupata per la mancanza di chiarezza su quali usi della forma della mela Apple cercherà di proteggere e perché l’azienda è stata molto aggressiva nel perseguire ciò che percepisce come violazioni dei suoi marchi.

“Siamo preoccupati che qualsiasi rappresentazione visiva di una mela – quindi qualsiasi cosa che sia audiovisiva o collegata a nuove tecnologie o ai media – potrebbe essere potenzialmente colpita. Questo sarebbe un grosso problema per noi”

ha affermato il direttore della Fruit Union Suisse, Jimmy Mariéthoz.

Negli ultimi anni, Apple ha perseguito un’app di preparazione dei pasti con un logo a forma di pera, un cantautore di nome Frankie Pineapple, un percorso ciclabile tedesco, un paio di produttori di cancelleria e non solo. L’azienda ha combattuto una battaglia lunga decenni con l’etichetta musicale dei Beatles, Apple Corps, che è stata finalmente risolta nel 2007.

“Apple non ha mica inventato le mele”

Irene Calboli, della Texas A&M University School of Law, afferma che

“la sola minaccia di una costosa causa contro una grande azienda come Apple può essere sufficiente a intimidire le persone e a impedire loro di fare qualcosa che potrebbe essere perfettamente legale“.

Inoltre, sottolinea che dietro al “marchio registrato” c’è un business autosufficiente, che spinge le aziende a registrare marchi di cui non hanno alcun bisogno.

Per il momento, i coltivatori di mele svizzeri si sentono minacciati da questa mossa di Apple. “Sapete, Apple non ha mica inventato le mele“, ricordano i diretti interessati.