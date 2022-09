Questa è una settimana particolarmente ricca per Amazon, non come e-commerce, ma come brand. Il colosso di Seattle, dopo aver lanciato Amazon Kids su Alexa anche in Italia, ha annunciato il Fire HD 8 di nuova generazione. Il tablet è attualmente preordinabile a partire da 114,99 euro e sarà disponibile all’acquisto diretto a partire dal 20 ottobre.

Il tablet, più sottile e leggero rispetto a quello della precedente generazione, mette sul piatto prestazioni il 30% più veloci. Ciò si traduce in una esperienza d’intrattenimento ancora migliore, dallo streaming alla lettura, dai giochi alla navigazione sul web. A casa come in viaggio.

Il cuore pulsante del Fire HD 8 è il processore hexa-core, che ben si sposa con la natura multitasking del dispositivo. Gli utenti, ad esempio, possono utilizzare la funzione picture-in-picture con app come Prime Video oppure suddividere lo schermo in due per inviare una email mentre si partecipa ad una videocall su una delle tante piattaforme supportate, come Zoom.

Lo schermo è da 8″ in vetro alluminosilicato rinforzato, il sistema audio invece supporta lo standard Dolby Atmos. Insomma, la tua esperienza di visione su piattaforme come NOW, Prime Video, Netflix, DAZN e Disney+, sarà sempre ottimale, sotto ogni punto di vista.

Da segnalare sono poi la straordinaria autonomia di 13 ore (circa) della batteria e la possibilità di scegliere tra 32GB e 64GB di archiviazione interna. All’interno della confezione è incluso anche il caricabatterie da 5W.