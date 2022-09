Non scopriamo di certo oggi che il mondo del web (nel senso più generale del termine) è stupendo perché ci permette di compiere azioni in un lampo, consultare notizie, lavorare, guardare film e serie televisive, parlare con amici e parenti che si trovano a chilometri di distanza e così via. Ma sappiamo anche quanto sia pericoloso per i più inesperti e soprattutto per i bambini, che senza nemmeno sapere come, potrebbero incrociare contenuti per nulla adatti a loro. Ed è questo il motivo dietro Amazon Kids su Alexa, da oggi disponibile gratuitamente anche in Italia.

Amazon Kids su Alexa: le funzionalità

Il servizio gratuito e disponibile su una vasta gamma di dispositivi Amazon è davvero incredibile. Vista la possibilità di spiacevoli situazioni, il gigante di Seattle ha studiato una soluzione per creare un ambiente sicuro e piacevole per i bambini dai 3 ai 12 anni, proponendo esperienze di diversa ispirazione (giochi, cultura, ecc) che coinvolgono anche i genitori. E non possono ovviamente mancare le Skill, educative e d’intrattenimento, alcune delle quali sviluppate da Giunti Editore, DeAgostini Scuola, Clementoni e così via.

Per i bambini, Amazon Kids su Alexa propone contenuti editoriali dedicati, per giocare ed imparare divertendosi, per i genitori invece una sfilza di strumenti per gestire l’esperienza d’uso. Si può decidere il tempo massimo di utilizzo, impostare un filtro per evitare che vengano riprodotti brani musicali con contenuti espliciti, oppure – cosa non di poco conto – bloccare qualsiasi acquisto vocale. Meglio evitare brutte sorprese, vero?

Per iniziare basta creare un profilo bambino tramite l’app Alexa. Successivamente, è possibile creare anche un profilo vocale e il Visual ID del bambino tramite un dispositivo Echo munito di display.

Dal suo arrivo in Italia nel 2018, sono tantissimi gli utenti che utilizzano Alexa, considerata oggi un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Amazon Kids su Alexa si propone come un servizio volto ad arricchire l’esperienza d’uso dei più piccoli e dei loro genitori. La tecnologia infatti, se utilizzata correttamente, può svolgere un ruolo positivo nella vita quotidiana delle famiglie e dei genitori, che desiderano essere sempre più presenti nel percorso di scoperta digitale dei loro figli. Amazon fornisce gli strumenti per aiutarli a farlo. – Gianmaria Visconti, CM di Amazon Alexa Italia

I dispositivi compatibili

Come detto, Amazon Kids su Alexa è compatibile con numerosi dispositivi della linea Echo di Amazon, molti dei quali attualmente in offerta sullo store digitale del gigante di Seattle.

Echo Show 5 (modello 2021)

Echo Dot 3ª generazione

Echo Dot 4ª generazione