Stai guardando dal tuo iPhone/iPad la partita della tua squadra del cuore e vorresti replicarla anche su PlayStation 5? Ecco allora l’offerta che fa al caso tuo: grazie al favorevole clima natalizio, puoi acquistare FIFA 23 per l’ultima console di Sony ad un prezzo stracciato. Lo sconto Amazon è del 38% e porta il prezzo finale a meno di 50 euro. Non hai più scuse.

FIFA 23, lo spettacolo del calcio su PlayStation 4 e PlayStation 5

FIFA 23 è l’ultima fatica di Electronic Arts, fedele all’ottimo lavoro dello scorso anno ma con novità – principalmente nel gameplay (HyperMotion 2) – che hanno convinto critica e community. E poi ci sono anche i protagonisti di Ted Lasso, la pluripremiata serie televisiva in esclusiva su Apple TV+.

Anche quest’anno, quella di EA è la simulazione calcistica per eccellenza e non a caso è al primo posto nella classifica dei videogiochi più venduti su Amazon. Anche per la stagione 2022-23 il colosso statunitense non ha badato a spese e ha incluso nella sua ultima creazione un numero sconfinato di squadre e giocatori.

Non mancano ovviamente i principali campionati europei (Serie A, Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1), in ottima compagnia di leghe “secondarie” come la MLS statunitense, che ospita tanti giocatori che sono passati anche per lo stivale.

Novità e divertimento vanno di pari passo, quindi il modo migliore per scoprire FIFA 23 è… giocarci!

