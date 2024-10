Festa Offerte Prime: Motorola Edge 50 Neo SCONTATISSIMO

Motorola è un’azienda con una lunga tradizione nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 23% sull’Edge 50 Neo che viene venduto a 331,49€.

Il Motorola Edge 50 Neo è progettato per chi desidera esprimere la propria personalità con disinvoltura e stile. Grazie alla fotocamera Sony LYTIA 700C e al teleobiettivo con zoom, puoi catturare immagini e video straordinari, anche in movimento o da lunghe distanze. Che tu sia un fotografo amatoriale o un amante dei social media, questo smartphone ti offre gli strumenti per creare contenuti impeccabili.

Il design è un altro punto di forza: sottile e leggero, con un materiale premium vegano che garantisce un comfort eccezionale. I bordi curvi uniformi danno al dispositivo un aspetto elegante e moderno, rendendolo comodo da tenere in mano e da utilizzare per lunghi periodi.

Lo schermo è un pOLED Super HD da 6,36″ con risoluzione 1220p, perfetto per visualizzare, modificare e condividere foto e video con una qualità cinematografica. Ogni dettaglio appare nitido e vibrante, rendendo l’esperienza visiva unica.

La batteria del Motorola Edge 50 Neo non ti lascerà mai a corto di energia grazie alla ricarica TurboPower da 68 W, che ti offre un’autonomia di un’intera giornata con pochi minuti di ricarica. Inoltre, puoi scegliere la comodità della ricarica wireless fino a 15 W. Con 256 GB di memoria interna avrai tutto lo spazio necessario per archiviare le tue foto, video e app preferite.

