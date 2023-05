Espansione del programma di permuta: apple accenna a nuovi Mac al WWDC

Si avvicina il WWDC 2023, l’atteso evento annuale di Apple, dove l’azienda svelerà iOS 17, il suo nuovo visore Reality Pro e molto altro. In un recente sviluppo, Apple sembra pronta a introdurre nuovi modelli di Mac, confermando ulteriormente i rumors circolanti. Mark Gurman di Bloomberg ha svelato che l’azienda sta preparando un cambio di strategia che confermerebbe i suoi piani.

In un tweet del sabato, Gurman ha rivelato che Apple inizierà ad accettare permute per diversi nuovi Mac a partire dal 5 giugno, in concomitanza con il keynote del WWDC. Dallo stesso giorno, Apple aggiornerà il suo sito web di permuta per includere il Mac Studio, il MacBook Air M2 da 13 pollici e il MacBook Pro M2 da 13 pollici.

Novità nel programma di permuta: una tattica strategica

Questo significa che i proprietari di questi Mac avranno presto l’opportunità di scambiare il loro Mac esistente ottenendo un credito per l’acquisto di un nuovo dispositivo. Ad esempio, gli utenti del M2 MacBook Air potrebbero scambiare il loro modello da 13 pollici con il MacBook Air da 15 pollici che Apple dovrebbe annunciare al WWDC. Un’opportunità analoga sarà offerta agli utenti del MacBook Pro M2 da 13 pollici.

Tuttavia, come osservato da Parker Ortolani su Twitter, sono già esistiti casi in cui Apple ha accettato permute per un prodotto anche se non era disponibile un modello successivo. Ad esempio, è possibile permutare un iPad mini di sesta generazione, nonostante non sia ancora disponibile un iPad mini di settima generazione.

Questo è probabilmente il caso del Mac Studio. Non ci aspettiamo che Apple annunci un nuovo Mac Studio al WWDC quest’anno. Tuttavia, dato che il Mac Studio è alimentato dai chip M1 della generazione precedente di Apple, questa mossa permetterà ai clienti di passare a una macchina alimentata da M2 come un MacBook Pro da 14 o 16 pollici o un Mac mini.

Le anticipazioni sulla possibile introduzione di nuovi Mac al WWDC, insieme all‘imminente espansione del programma di permuta, sono chiare indicazioni dei piani futuri di Apple. Resta da vedere come questi sviluppi influenzeranno il mercato e come gli utenti reagiranno alle nuove opportunità offerte dalla casa di Cupertino.