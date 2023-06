Escursionista salvata grazie alla funzione SOS di emergenza dell'iPhone 14

Un’escursionista è stata tratta in salvo nella foresta nazionale di Angelos in California grazie alla funzione SOS di emergenza via satellite del suo iPhone 14. La donna è stata in grado di inviare un messaggio di testo ai servizi di soccorso utilizzando questa funzione vitale, che ha contribuito a salvare la sua vita.

La funzione SOS di emergenza di iPhone 14 salva la vita di Juana Reyes

La funzione SOS di emergenza via satellite è stata introdotta per la prima volta negli Stati Uniti con il lancio della gamma iPhone 14 nel settembre 2022. Questa innovativa caratteristica consente agli utenti di inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza quando si trovano in situazioni di pericolo o in aree senza servizio cellulare. Da allora, questa funzione si è dimostrata cruciale nel salvataggio di vite umane in diverse situazioni di emergenza, come il salvataggio di due donne bloccate in Canada.

Nel caso specifico dell’escursionista Juana Reyes, si trovava in un’escursione con gli amici a Trail Canyon Falls, Tujunga, quando il sentiero improvvisamente crollò sotto di lei. Nonostante la mancanza di servizio telefonico per chiamare il 911, Reyes e i suoi amici sono riusciti a utilizzare la funzione SOS di emergenza via satellite del suo iPhone 14. Attraverso questa connessione satellitare, sono stati in grado di mettersi in contatto con i servizi di emergenza e richiedere assistenza.

Reyes stessa ha espresso la sua gratitudine per questa funzione salvavita:

“Fortunatamente, il mio telefono ha quella funzione satellitare SOS a cui siamo riusciti a connetterci… Non so esattamente come funzioni, presumo i satelliti, ed è così che abbiamo messo in contatto EMS.”

Il team dei servizi medici di emergenza (EMS) è stato in grado di raggiungere Reyes e trasportarla in elicottero verso un ospedale per le cure necessarie.

Questo non è stato l’unico “salvataggio di iPhone” da parte del dipartimento dello sceriffo di Los Angeles quest’anno. Un portavoce del dipartimento ha confermato che questo è stato il terzo caso in cui l’iPhone ha giocato un ruolo cruciale nel salvataggio di vite umane. Questo sottolinea l’importanza di avere funzioni di emergenza affidabili e accessibili sui dispositivi mobili.

La storia di Juana Reyes è un esempio tangibile di come la tecnologia possa fare la differenza in situazioni di emergenza. Grazie alla funzione SOS di emergenza via satellite dell’iPhone 14, è stata in grado di ottenere l’aiuto necessario quando si trovava in una zona senza servizio cellulare. Questa caratteristica continua a dimostrare il suo valore nel salvataggio di vite umane e nella fornitura di assistenza immediata in situazioni critiche.

Quando ci si trova in aree senza servizio cellulare, l’opzione per utilizzare la funzione SOS di emergenza via satellite appare automaticamente sulla gamma iPhone 14. Questo offre una maggiore sicurezza per gli escursionisti, gli avventurieri e chiunque si trovi in situazioni di emergenza in cui il servizio cellulare potrebbe essere limitato o assente.