Epic Games: a battaglia legale da un miliardo contro Apple

La battaglia legale tra Epic Games e Apple rappresenta uno dei conflitti più significativi e costosi nel panorama tecnologico. Iniziata nel 2020 con la rimozione di Fortnite dall’App Store, questa disputa ha comportato costi legali superiori ai 100 milioni di dollari e perdite complessive per Epic stimate intorno al miliardo di dollari, come dichiarato dal CEO Tim Sweeney. Il cuore della controversia risiedeva nelle commissioni del 30% imposte da Apple sugli acquisti in-app, un sistema che Epic ha deciso di sfidare inserendo un metodo di pagamento diretto in Fortnite, violando deliberatamente i termini del colosso di Cupertino.

L’impatto della rimozione di Fortnite dalla piattaforma iOS è stato devastante per Epic Games, che in soli due anni aveva generato circa 300 milioni di dollari attraverso gli utenti Apple. Le conseguenze non si sono limitate ai mancati ricavi diretti, ma hanno incluso anche danni collaterali come la perdita di utenti e un’alterazione delle dinamiche sociali del gioco. Sweeney ha sottolineato come questa situazione abbia rappresentato un duro colpo per la comunità di giocatori, minando l’interazione sociale che Fortnite favorisce.

Nonostante Epic abbia perso gran parte delle accuse principali contro Apple, è riuscita a ottenere una vittoria cruciale: l’abolizione delle regole anti-steering. Questa modifica, introdotta nel 2024, consente ora agli sviluppatori di inserire link a sistemi di pagamento esterni, pur mantenendo alcune commissioni. Un recente intervento giudiziario ha ulteriormente obbligato Apple a consentire immediatamente l’implementazione di tali link negli Stati Uniti senza commissioni aggiuntive e senza restrizioni sul design dei pulsanti, segnando un passo importante verso una maggiore libertà per gli sviluppatori.

Come risposta a questi sviluppi legali, Epic Games ha annunciato il ritorno di Fortnite sull’App Store americano attraverso un account sviluppatore registrato in Svezia, aggirando così il divieto imposto al proprio account negli Stati Uniti. Parallelamente, l’azienda ha lanciato gli Epic Games Store Webshops, una piattaforma innovativa che consente agli sviluppatori di creare negozi digitali personalizzati. Questa soluzione prevede commissioni del 12%, che vengono azzerate per chi genera meno di un milione di dollari annui per applicazione. Tale iniziativa punta a creare un ecosistema digitale più equo, favorendo soprattutto gli sviluppatori indipendenti.

La disputa tra Epic Games e Apple ha avuto ripercussioni profonde, portando a cambiamenti significativi nelle politiche delle grandi piattaforme. Questo conflitto non è solo una battaglia per i profitti, ma rappresenta una sfida più ampia al controllo monopolistico nel settore tecnologico. Le modifiche introdotte potrebbero segnare un nuovo equilibrio tra i giganti tecnologici e gli sviluppatori, garantendo una maggiore trasparenza e flessibilità nelle transazioni digitali. La vicenda Epic-Apple si configura quindi come un caso di studio fondamentale per comprendere le dinamiche di potere nell’era digitale e il ruolo crescente delle normative a tutela di un mercato più competitivo.