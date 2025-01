Edge 50 Ultra: il top di gamma Motorola è scontato del 40% su Amazon

Motorola ha una lunga storia nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 40% il suo Edge 50 Ultra (top di gamma) che viene venduto a 603,67€.

Motorola Edge 50 Ultra: analizziamo la scheda tecnica

Il Motorola Edge 50 Ultra è un dispositivo dal design impeccabile, realizzato con materiali di alta qualità che ne garantiscono eleganza e robustezza. Con la protezione IP68, questo smartphone è perfetto per chi cerca resistenza all’acqua, potendo essere immerso senza rischi. Disponibile in colori esclusivi, rappresenta un accessorio di stile oltre che una macchina potente.

La tripla fotocamera con OIS offre performance fotografiche e video incredibili, rendendo ogni scatto perfetto, anche in condizioni di scarsa luce. Grazie alla tecnologia AI avanzata, ogni immagine sarà ottimizzata automaticamente per risultati sorprendenti. Le riprese video saranno stabili e fluide, per creare contenuti professionali senza sforzo.

La ricarica TurboPower da 125W è la più veloce di sempre. Con pochi minuti di ricarica, potrai ottenere un’intera giornata di autonomia, eliminando la preoccupazione di rimanere senza batteria. Questa tecnologia assicura che il tuo smartphone sia sempre pronto all’uso.

Le funzionalità esclusive Moto offrono un’esperienza più intuitiva, sicura e personalizzata, con opzioni che rendono il tuo smartphone ancora più funzionale e divertente. Il display pOLED HDR10+ da 6,7″ è ideale per chi ama godersi film e serie TV, grazie alla sua ricchezza di contrasto e dettaglio, che offre una vivacità di colore simile a quella cinematografica.

