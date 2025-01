Edge 50 Ultra: il top di gamma Motorola CROLLA di prezzo (-314€)

Motorola Edge 50 Ultra è il top di gamma dell’azienda e oggi, su Amazon, viene messo in mega secondo del 31% (314€) e viene venduto al prezzo finale e totale d’acquisto di 685€.

Le caratteristiche del top di gamma targato Motorola

Il Motorola Edge 50 Ultra presenta un design perfettamente curato, realizzato con materiali di alta qualità e una protezione IP68, che garantisce resistenza all’acqua. Disponibile in colori esclusivi, questo smartphone è un mix di eleganza e funzionalità.

La tripla fotocamera con OIS e tecnologia AI avanzata ti consente di scattare foto perfette e registrare video stabili in ogni condizione, anche in movimento o con scarsa illuminazione. Grazie a queste innovazioni, ogni scatto risulterà sempre chiaro e dettagliato, con una qualità professionale.

Con la Ricarica TurboPower da 125W, il Motorola Edge 50 Ultra offre la ricarica più veloce di sempre, permettendoti di ottenere un’intera giornata di autonomia in pochi minuti di carica. Non dovrai più preoccuparti della batteria, con la tranquillità di una ricarica ultra rapida. Le funzionalità esclusive Moto ti permettono di personalizzare ogni aspetto del dispositivo, per rendere il tuo smartphone più intuitivo, personale, sicuro e divertente.

Scopri un’esperienza d’uso unica e progettata per semplificare la tua vita quotidiana. Il display pOLED HDR10+ da 6,7″ offre un’esperienza visiva straordinaria. Con una qualità cinematografica, i film e le serie TV prendono vita grazie alla vivacità dei colori e alla profondità del contrasto, per una visione spettacolare da ogni angolazione.

Oggi, su Amazon, Motorola Edge 50 Ultra viene messo in mega secondo del 31% (314€) e viene venduto al prezzo finale e totale d’acquisto di 685€.

