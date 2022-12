Nonostante sforzi e impegno, il rischio che un regalo di Natale non sia gradito da chi lo riceve è sempre dietro l’angolo. Cosa si può fare in questo caso? No, non ho alcuna intenzione di suggerirti di restituirlo al Babbo Natale di turno né tantomeno di gettarlo nella spazzatura. C’è una soluzione molto più semplice, comoda e che riesce nell’impresa di fare felici un po’ tutti: venderlo online su eBay.

Su eBay torna il regifting (con una promo per i nuovi venditori)

Quella del mercato degli articoli di seconda mano è ormai una realtà ben consolidata e eBay è la piattaforma leader in questo settore. Da un lato permette di guadagnare vendendo l’usato, dall’altro invece di spendere meno acquistando però prodotti in buone se non addirittura ottime condizioni. E in occasione del periodo delle festività natalizie, proprio eBay ha lanciato il regifting. Cos’è? È l’opportunità di dare una seconda vita ai regali di Natale non particolarmente graditi da chi li ha ricevuti ma che invece potrebbero far felici altri utenti della vasta community.

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’iniziativa torna e prende il via oggi, 19 dicembre 2022, e si concluderà il 15 gennaio del 2023. Inoltre, per i nuovi venditori c’è una promozione davvero invitante: è previsto un coupon dal valore di 5 euro (emesso a fine campagna) per tutti coloro che venderanno per la prima volta su eBay.

Siamo arrivati a questa campagna partendo dall’insight forte che non esiste un regalo sbagliato in assoluto: crediamo infatti che anche un dono per noi superfluo, doppio o poco gradito possa avere una seconda vita e soddisfare qualche altro membro della nostra appassionata community. […] Su eBay c’è una seconda vita per tutto, anche per i regali. – Francesco Varano, C2C Lead eBay Italia

Come vendere su eBay

Diventare un membro attivo della community di eBay è davvero semplicissimo. La procedura è tutta in discesa: dopo aver creato un account puoi subito iniziare a vendere (e acquistare). Ogni mese hai diritto a 150 inserzioni gratuite e paghi solo le opzioni di vendita che scegli e – in caso di vendita avvenuta con successo – di una commissione sul valore finale.

Tu non devi fare altro che creare un titolo e una descrizione rilevanti, scattare foto di qualità, scegliere il formato d’acquisto e stabilire il giusto prezzo. Per maggiori informazioni puoi consultare questa pagina.

Su eBay c’è sempre qualche affare!

Come sottolineato in precedenza, eBay è un punto di riferimento per gli acquisti online. Tanto dell’usato quanto del nuovo, sia chiaro.

E in questo frizzante e movimento periodo, ci sono affari che – fossi in te – non mi farei assolutamente sfuggire. Hai infatti la possibilità di ottenere uno sconto del 15% su una marea di prodotti utilizzando il codice FESTE22. Qui tutte le info sull’iniziativa natalizia.

Ecco qualche esempio:

