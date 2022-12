Quando si parla del Natale, non c’è consiglio più giusto di quello che segue: ridursi all’ultimo giorno per i regali è un errore, meglio anticiparsi. Se poi c’è anche la possibilità di risparmiare fino a 50 euro, tanto meglio (Babbo Natale ringrazia!). Ebay ha lanciato un’ottima iniziativa che – tramite l’utilizzo di un codice (FESTE22) – ti permette ottenere uno sconto del 15%.

I prodotti compresi nella promozione sono tantissimi, e ne troviamo anche a marchio Apple, come Apple Watch, AirPods e iPad. Continua con la lettura, che c’è qualche dettaglio in più da sapere. Meglio non farsi trovare impreparati.

Su eBay il Natale è ancora più bello!

Come anticipato poco sopra, il buono sconto FESTE22 si traduce in un risparmio massimo di 50 euro. C’è però altro che devi sapere prima di procedere con gli acquisti (ti vedo che sei già lì pronto/a a cliccare su “compralo subito”).

Il coupon ha un valore del 15% e può essere applicato su una spesa minima di 15 euro. Può essere utilizzato per un massimo di 3 volte dallo stesso utente, per uno sconto massimo di 150 euro (50 euro per un singolo acquisto). La promozione prende il via oggi, 5 dicembre 2022, e terminerà il 25 dicembre alle ore 23:59.

Inoltre, il buono sconto è valido solo se paghi con PayPal o carta di credito o debito e non può essere utilizzato in combinazione con altri coupon. Infine, è valido solo sulle categorie di prodotti indicate nella pagina della promozione, che trovi a questo indirizzo.

Tutto chiaro?

Cosa puoi acquistare con la promo eBay

Il coupon FESTE22 è utilizzabile solo sulle seguenti categorie:

Alberi e decorazioni natalizie

Cibo e bevande

Abbigliamento, accessori e sport (sneakers, abbigliamento, orologi e gioielli, salute e bellezza, sport)

(sneakers, abbigliamento, orologi e gioielli, salute e bellezza, sport) Collezionismo e giocattoli (action figure, modellismo, trading cards, costruzioni, bambole)

(action figure, modellismo, trading cards, costruzioni, bambole) Elettronica (smartwatch, tablet e eBook, videogiochi, fotocamere, auricolari e cuffie)

(smartwatch, tablet e eBook, videogiochi, fotocamere, auricolari e cuffie) Casa e decorazioni (piccoli elettrodomestici da cucina, macchine da caffè e tè, arredamento, decorazioni per la casa, articoli per animali)

(piccoli elettrodomestici da cucina, macchine da caffè e tè, arredamento, decorazioni per la casa, articoli per animali) Prodotti per l’auto (oli, fluidi e lubrificanti)

Cosa ti interessa di più? Provo a indovinare: elettronica. In questa categoria trovi anche prodotti a marchio Apple. Di seguito ti indico alcune offerte interessanti.

📢 Ricorda sempre di utilizzare il codice FESTA22 prima di concludere l’acquisto. Solo così potrai risparmiare fino a 50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.