Se la PlayStation 5 è introvabile, lo stesso non si può dire del suo controller DualSense. Oltre che con la console di Sony (ovviamente), lo puoi usare anche per giocare su iPhone, iPad e Mac (magari con Google Stadia) ed è per questo che il suo acquisto potrebbe fare al caso tuo. E oggi, in occasione del Prime Day 22, è anche in offerta.

Ancora per poche ore, su Amazon puoi acquistare il DualSense PS5 al prezzo scontato di 48,29 euro 69,99 euro . Un bel risparmio, non c’è dubbio.

⚠️ Attenzione: essendo un accessorio molto richiesto, le scorte potrebbero esaurirsi in poche ore e al momento della lettura dell’articolo l’offerta potrebbe essere diversa o addirittura non più disponibile. ⚠️

Feedback aptico e grilletti dinamici, per una esperienza ancora più coinvolgente.

Microfono integrato per i party online con gli amici anche senza cuffie (che puoi collegare utilizzando la porta jack da 3,5mm ndr).

Pulsante “Crea” per catturare e condividere le migliori sessioni di gioco.

Porta USB-C per la ricarica

Accelerometro e giroscopio incorporati.

