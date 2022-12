Anno dopo anno, Apple integra nei suoi dispositivi e software delle feature legate alle sicurezza degli utenti. Gli esempi più recente sono SOS Emergenza tramite satellite (non disponibile in Italia, ndr) e Rilevamento incidenti, nonostante quest’ultima pare stia creando qualche problema. Tuttavia, pur non potendo contare su queste due funzionalità, una donna è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco dopo un incidente automobilistico. È stata rintracciata grazie al suo iPhone, o meglio, grazie a Dov’è.

Salva grazie al network Dov’è di Apple e al suo iPhone

La notizia è stata diffusa dai Vigili del Fuoco di San Bernardino, California, tramite la condivisione del report sui profili social. Stando a quanto riferito, i soccorsi sono stati inviati sul posto dopo la segnalazione di un incidente automobilistico in autostrada. Lì hanno trovato un veicolo “ben oltre la carreggiata”.

Dopo l’incidente, la donna ha trascorso la notte all’interno del suo veicolo. Non avendo dato sue notizie ad amici e parenti per diverse ore, alcuni membri della sua famiglia hanno ben pensato di utilizzare il network Dov’è per rintracciarla e hanno potuto così chiamare il 911 e chiedere l’immediato intervento dei soccorsi fornendo l’esatta posizione.

Il veicolo è stato ritrovato a circa 200 metri dall’autostrada. La donna, viste le gravi ferite riportate, è stata trasportata in un centro traumatologico della California. Se adesso è ancora in vita, lo deve (anche) al suo iPhone.

