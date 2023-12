DOPPIO SCONTO sul Mini PC con schermo LCD: massima potenza e ultra compattezza

Hai l’opportunità unica di rivoluzionare il tuo spazio di lavoro o di gioco con il Mini PC ACEMAGIC, ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 239€!

Grazie a un esclusivo coupon di 50€ e a un ulteriore 12% di sconto tramite codice promo, potrai portare a casa questa meraviglia tecnologica senza svuotare il portafoglio. Non perdere l’occasione di migliorare la tua produttività e intrattenimento con un dispositivo compatto, potente e incredibilmente versatile.

Tutte le specifiche tecniche del Mini PC ACEMAGIC

Il Mini PC ACEMAGIC non è solo un acquisto intelligente; è un balzo nel futuro della tecnologia compatta. Dotato di un processore Intel potente, offre prestazioni eccezionali per tutte le tue esigenze, dal lavoro all’intrattenimento.

Con 8GB di RAM e 256GB di memoria SSD, avrai velocità e spazio più che sufficienti per gestire applicazioni, file e molto altro.

Ma non è tutto: il vero gioiello è il suo schermo LCD integrato, che mostra informazioni di sistema in tempo reale, come la temperatura, l’utilizzo della CPU e altro ancora, un dettaglio non solo utile ma anche esteticamente accattivante. La connettività è garantita da varie porte, inclusi HDMI, USB 3.0 e USB-C, offrendo una flessibilità incredibile per tutti i tuoi dispositivi e display. E con il supporto per Wi-Fi dual-band e Bluetooth, sarai sempre connesso nel modo più efficiente.

Il Mini PC ACEMAGIC rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni, portabilità e prezzo. A soli 239€, dopo aver applicato il tuo coupon di 50€ e il codice promo del 12%, stai ottenendo molto più di un semplice mini PC; stai investendo in un’esperienza che definirà il modo in cui lavori e giochi. Non lasciare che questa offerta scivoli via! Usa il tuo coupon e il codice promo oggi stesso per portare a casa la potenza e la versatilità del Mini PC ACEMAGIC. È tempo di fare spazio sulla tua scrivania per qualcosa di piccolo in dimensioni ma grande in possibilità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.